Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde.

К теме Полковник запаса назвал три направления, с которых россияне будут наступать в весенней кампании

Почему Украина не будет выводить войска с Донбасса?

Владимир Зеленский отметил, что украинцы не хотят, чтобы территорию нашего государства снова оккупировали, а также не хотят, чтобы столицу блокировали с целью оккупации всей нашей страны. По словам президента, такой сценарий может произойти, если вывести украинские войска с Донбасса.

У нас там есть значительные оборонительные линии, мощные укрепления, которые строились годами. Как только вы покинете эти урбанизированные районы, вы открываете двери для быстрой оккупации территории Россией, если она этого пожелает. И, конечно, это произойдет. Вопрос в том, когда,

– объяснил глава государства.

Украинский лидер также задал риторический вопрос: а если оккупация, или намерение оккупировать, не будет немедленной, а произойдет через 2 – 3 года, что тогда делать. По словам Зеленского, это было бы равнозначно предательству будущих поколений.

"Сегодня Соединенные Штаты говорят нам: выводите войска с Донбасса, потому что этого хотят россияне, и мы предоставим вам гарантии безопасности. Но эти укрепления являются частью наших гарантий безопасности. Мы не должны променять эти гарантии безопасности, построены нашими собственными руками и нашей армией, на другие гарантии безопасности. Это было бы несправедливо", – отметил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что россияне не победили и не сломали нашу армию, а теперь хотят, чтобы она отступила. Поэтому как показала эта война, именно украинцы, в частности украинские военные, являются важнейшими гарантиями безопасности для нашего государства.

Кстати, советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал в эфире 24 Канала, что Соединенные Штаты действительно связывают вопрос гарантий безопасности с тем, чтобы передать Донбасс России. Украина же требует, чтобы война завершилась относительно справедливым финалом – статус-кво на линии фронта.

Почему Россия так хочет выхода Сил обороны из Донецкой области?

Отдельно Владимир Зеленский объяснил в интервью журналистам Reuters, что россияне хотят ультимативного решения военных действий, чтобы Украина приняла их условия. То есть самостоятельный выход Вооруженных Сил Украины с территории, которую они контролируют в Донецкой, Луганской областях.

Они понимают – и мы понимаем, – сколько им нужно времени, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28, 30, 35 тысяч солдат в месяц. И еще не факт, что они ее захватят. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных. Они не ценят жизни людей, но они понимают, что это деньги,

– объяснил президент.

Глава государства подчеркнул, что все это контракты, и это 300 тысяч или миллион дополнительных гробов в Россию. В то же время в Кремле не понимают до конца общественный резонанс: привыкнут ли к этому люди, или не привыкнут.

"Поэтому они ищут вот такой диалог с американцами. "Скажите украинцам – не за что бороться". Мы знаем четко эту российскую риторику: "Не за что бороться. Шесть тысяч квадратных километров". Мы объясняем партнерам, и, на мой взгляд, абсолютно аргументированно, почему это не так", – отметил Зеленский.

Как США связывают Донбасс с гарантиями безопасности?