Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу отметил о том, что контрударом СОУ удалось нивелировать весенний наступательный потенциал врага на Гуляйпольском направлении. У россиян того количества ресурсов, которое они планировали сосредоточить на линии боестолкновения для дальнейшего движения по Запорожской области – уже нет.

Россия проводит формирующие операции: в чем их смысл?

Военный эксперт прогнозирует, что сейчас враг будет пытаться пополнить свои силы на Гуляйпольском направлении. По его словам, российская армия планы по продвижению в Запорожской области для выполнения стратегической задачи по расширению сухопутного коридора наметила на летний период. По его убеждению, вряд ли это будет в весеннюю кампанию.

Полковник запаса ВСУ рассказал, что вдоль всей линии фронта сейчас россияне запустили так называемые формирующие операции. Они проводятся в течение 1,5 – 2 недель для определения плотности войск противника в режиме обороны.

Это, как пояснил Роман Свитан, нужно для того, чтобы потом аналитические центры определили, на каких участках проводить дальнейшие наступательные операции оперативно-тактического уровня до 9 мая. Он подчеркнул, что Путин стремится к этой дате получить хоть какие-то успехи на фронте.

Принимая во внимание возможности россиян, где они могли бы надеяться на какую-то победу, можно определить три участка, на которых они начнут за несколько недель наступательные операции уже масштабного уровня, но локальные. Это район Покровска в сторону Доброполья с Гришиного, вблизи Константиновки с целью выйти на Дружковку, район Славянска,

– озвучил Свитан.

Заметьте! Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российская армия уже несколько дней пытается наступать, но по сути "бьется головой о стенку". Он подчеркнул, что враг недостаточно подготовился и отметил большие потери личного состава на фоне минимальных продвижений. Он убежден, что если в самом начале наступления не имеет значительных успехов, то можно сделать вывод, что реальных достижений он врагу в дальнейшем не принесет.

Подытоживая, военный эксперт Роман Свитан отметил на том, что реальная наступательная кампания России с целью расширения сухопутного коридора с захватом Запорожской и Донецкой областей будет все-таки в летние месяцы, а не весной. Он прогнозирует, что основные операции будут приходиться на конец лета, в августе, с продолжением осенью, когда наступят туманы.

