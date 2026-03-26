Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в интервью 24 Каналу отметил о том, что контрударом СОУ удалось нивелировать весенний наступательный потенциал врага на Гуляйпольском направлении. У россиян того количества ресурсов, которое они планировали сосредоточить на линии боестолкновения для дальнейшего движения по Запорожской области – уже нет.
Смотрите также Весеннее наступление начинается: что Россия задумала на Запорожье и в чьих руках преимущество
Россия проводит формирующие операции: в чем их смысл?
Военный эксперт прогнозирует, что сейчас враг будет пытаться пополнить свои силы на Гуляйпольском направлении. По его словам, российская армия планы по продвижению в Запорожской области для выполнения стратегической задачи по расширению сухопутного коридора наметила на летний период. По его убеждению, вряд ли это будет в весеннюю кампанию.
Полковник запаса ВСУ рассказал, что вдоль всей линии фронта сейчас россияне запустили так называемые формирующие операции. Они проводятся в течение 1,5 – 2 недель для определения плотности войск противника в режиме обороны.
Это, как пояснил Роман Свитан, нужно для того, чтобы потом аналитические центры определили, на каких участках проводить дальнейшие наступательные операции оперативно-тактического уровня до 9 мая. Он подчеркнул, что Путин стремится к этой дате получить хоть какие-то успехи на фронте.
Принимая во внимание возможности россиян, где они могли бы надеяться на какую-то победу, можно определить три участка, на которых они начнут за несколько недель наступательные операции уже масштабного уровня, но локальные. Это район Покровска в сторону Доброполья с Гришиного, вблизи Константиновки с целью выйти на Дружковку, район Славянска,
– озвучил Свитан.
Заметьте! Военный обозреватель Денис Попович отметил, что российская армия уже несколько дней пытается наступать, но по сути "бьется головой о стенку". Он подчеркнул, что враг недостаточно подготовился и отметил большие потери личного состава на фоне минимальных продвижений. Он убежден, что если в самом начале наступления не имеет значительных успехов, то можно сделать вывод, что реальных достижений он врагу в дальнейшем не принесет.
Какая ситуация в Донецкой области: смотрите на карте
Подытоживая, военный эксперт Роман Свитан отметил на том, что реальная наступательная кампания России с целью расширения сухопутного коридора с захватом Запорожской и Донецкой областей будет все-таки в летние месяцы, а не весной. Он прогнозирует, что основные операции будут приходиться на конец лета, в августе, с продолжением осенью, когда наступят туманы.
Весеннее наступление врага: что еще известно?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг активизировался, проводит многочисленные "мясные штурмы", из-за чего его потери живой силы существенно возросли. Напряженная ситуация наблюдается на Покровском, Александровском, Константиновском, Очеретинском, Лиманском, Купянском направлениях.
- Генерал армии, экс-руководитель СВР Николай Маломуж рассказал, что оккупанты планировали наступление на Покровском направлении, однако Силы обороны осуществили ряд системных ударов. Взять под полный контроль город и расширить зону своих действий по Константиновки и Мирнограда россиянам не удалось. Имел планы противник двигаться вперед и в районе Гуляйполя. Там украинские защитники провели контратакующие действия.
Военный эксперт Павел Нарожный выразил сомнение относительно наличия необходимого количества сил и средств у противника, чтобы он мог осуществить одновременное наступление на многих участках фронта. Он назвал самые горячие точки: Покровско-Мирноградская агломерация и Славянск (Донецкая область) и Юг Украины, в частности Гуляйпольский отрезок.