Военный эксперт Павел Нарожный в эксклюзивном комментарии для 24 Канала объяснил, что этого ресурса России вряд ли хватит для одновременного наступления на многих участках. По его мнению, враг и дальше будет сосредотачивать силы там, где уже пытается продавить украинскую оборону.

Куда Россия может бросить новых контрактников?

Нарожный считает, что Россия не будет иметь ресурса, чтобы одинаково сильно давить сразу на нескольких участках фронта. Именно поэтому новый набор контрактников, о котором говорил Сырский, он связывает не с расширением наступления по всей линии, а с поддержкой наиболее напряженных отрезков, где бои продолжаются уже сейчас. По его мнению, Москва и дальше будет сосредотачивать силы там, где пытается продавить оборону и удержать темп атак.

Самые горячие направления известны - Покровск-Мирноград, Славянск и юг Украины, Гуляйполе и фланги, где враг все равно давит, там он имеет тактические продвижения,

– объяснил Нарожный.

Он обратил внимание на саму цифру, которую озвучил Сырский. Если разделить 409 тысяч на 12 месяцев, получается примерно 34 тысячи человек ежемесячно, и этого, по его мнению, хватает прежде всего для перекрытия текущих потерь. Поэтому речь идет не о новом большом резерве для нескольких наступлений сразу, а о продолжении той самой изнурительной войны, которую Россия ведет сейчас.

То есть говорится исключительно о перекрытии текущих потерь. Это свидетельствует о том, что россияне хотят продолжать войну на истощение. Их основная ставка на то, что мы не выдержим,

– подчеркнул он.

В то же время Нарожный не ожидает, что враг сможет параллельно резко усилить давление еще и на севере, активизация на Сумщине и Харьковщине маловероятна, потому что для одновременного давления на нескольких направлениях России не хватает человеческого ресурса.

Одновременно давить на нескольких направлениях им будет очень-очень трудно,

– подчеркнул он.

Вниманию! Россия планирует перебросить на фронт мобилизованных из Крыма, вероятно, чтобы компенсировать потери на войне. Речь идет, в частности, об усилении 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, которая воюет на Курском направлении и в составе группы "Крым". При этом крымчанам ранее обещали службу только на полуострове, но теперь эти условия фактически отменили.

Как Украина может уменьшить собственные потери?

Россия пытается удерживать баланс сил за счет постоянного пополнения потерь, но главное внимание стоит сосредоточивать не на самом российском наборе, а на том, как Украина может уменьшить собственные потери на фронте. Для этого надо усиливать те решения, которые не дают врагу дойти до украинской пехоты и выбивать наших военных с позиций.

Наш ответ на это очевиден - нам надо сделать так, чтобы наших потерь было гораздо меньше,

– подчеркнул он.

Он сказал, что для этого нужно больше использовать НРК, строить качественные укрепления, усиливать работу артиллерии и дронов, а также развивать минирование и инженерные заграждения.

Это уже происходит, эффективность наших дронов значительно выросла. Они работают на расстоянии до 40 километров и делают серьезные вещи,

– объяснил он.

Вся эта система должна работать так, чтобы врага уничтожали на максимальном расстоянии и не давали ему подойти к позициям.

