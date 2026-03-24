Первые недели марта ознаменовались определенными действиями со стороны России. Как отметил 24 Каналу генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, враг давил от Сумщины до Гуляйполя.

Какие ресурсы имеет враг для весеннего наступления?

Еще одним вариантом наступления было Покровское направление, где наши воины обнаружили подготовку наступательных действий, провели доразведку, выяснили возможный момент атаки. А после этого нанесли системные удары. Это один из факторов, который сделал невозможным захват Покровска и расширение зоны действий по Мирнограду и Константиновке.

Также были попытки врага наступать на южном секторе, в частности у Гуляйполя. Там Силы обороны стабилизировали ситуацию, особенно на флангах, и провели контратаки. Важным является не только оборона, но и уничтожение подразделений, которые готовятся к атаке, и резервов.

Мы знали, что для атаки на Гуляйполе Россия перебросит опытных бойцов из Покровска. Мы обнаружили такие действия и провели системные атаки дронами, ракетами, авиацией, а также уничтожили непосредственно на поле боя эти резервы,

– сказал генерал армии.

Перед тем похожая операция была на Александровском направлении, где продвигался враг. Мы "перерезали" ему этот коридор. Такие системные операции привели не только к уничтожению врага, но и к освобождению ряда территорий.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что в течение месяца Украина освободила больше территорий, чем смог захватить враг. Под украинский контроль вернули более 460 квадратных километров территории.

"У Украины есть успехи, они определяющие. Уже известно об освобождении территорий на Александровском направлении, Запорожье, частично возле Покровска. Отдельные сектора на Харьковщине, особенно возле Купянска, где мы отбросили врага. Это также знаковый момент", – отметил Николай Маломуж.

Врагу не удалось осуществить операцию у Волчанска, хотя оккупанты подготовили всю модель действий для захвата города с флангов. Впрочем, из этого ничего не получилось. Противник не имеет глубоких системных резервов для весеннего наступления. Более того, Украина также готовится к новым действиям со стороны врага. Мы будем уничтожать все силы, которые оккупанты пытаются подтянуть.

Какова ситуация на разных направлениях фронта?