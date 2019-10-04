Вибори на окупованому Донбасі: яку умову назвали в Єврокомісії

Перш ніж на окупованому Донбасі відбудуться вибори, Україна повинна отримати контроль повний над кордоном. Це основна вимога для того, аби вони взагалі відбулись.

Формула Штайнмаєра – питання послідовності, а не капітуляція. Так вважає спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок, пише DW.

Це цікаво: "Пташки Шредера": хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією

За його словами, в її реалізації важливе те, що коли відбувається. Україні треба бути уважною, "щоб певні умови були виконані".

Наприклад, щоб могли голосувати українці, які втекли з Донбасу. Ясно, що там мають бути вільні ЗМІ. Щоб ОБСЄ могла належним чином контролювати вибори. Що виборчі комісії укомплектовані як слід,

– зазначив Брок.

Дипломат також наголосив, що Україна має отримати контроль над українсько-російським кордоном.

"Перед тим, як відбудуться ці вільні вибори, Україна повинна мати контроль над кордоном. Я вбачаю в контролі над кордоном умову для проведення виборів", – сказав він.

Вибори на Донбасі – наскільки це можливо? Україна погодилася на так звану формулу Штайнмаєра з врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори. Вони повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



У найбільших містах України вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

Знайте більше: Чи готова нова ЦВК провести вибори на окупованому Донбасі – відповідь Діденка

Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". За словами Зеленського, завдяки тому, що Україна погодилася на формулу Штайнмаєра, зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі. Всі новини про формулу Штайнмаєра – шукайте за посиланням.