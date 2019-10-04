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      Вибори на окупованому Донбасі: яку умову назвали в Єврокомісії

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      Спецрадник глави Єврокомісії назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі
      Спецрадник глави Єврокомісії назвав контроль над кордоном умовою виборів на Донбасі / AFP

      Перш ніж на окупованому Донбасі відбудуться вибори, Україна повинна отримати контроль повний над кордоном. Це основна вимога для того, аби вони взагалі відбулись.

      Формула Штайнмаєра – питання послідовності, а не капітуляція. Так вважає спеціальний радник голови Єврокомісії з питань України Ельмар Брок, пише DW.

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      За його словами, в її реалізації важливе те, що коли відбувається. Україні треба бути уважною, "щоб певні умови були виконані".

      Наприклад, щоб могли голосувати українці, які втекли з Донбасу. Ясно, що там мають бути вільні ЗМІ. Щоб ОБСЄ могла належним чином контролювати вибори. Що виборчі комісії укомплектовані як слід,
      – зазначив Брок.

      Дипломат також наголосив, що Україна має отримати контроль над українсько-російським кордоном.

      "Перед тим, як відбудуться ці вільні вибори, Україна повинна мати контроль над кордоном. Я вбачаю в контролі над кордоном умову для проведення виборів", – сказав він.

      Вибори на Донбасі – наскільки це можливо? Україна погодилася на так звану формулу Штайнмаєра з врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори. Вони повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      У найбільших містах України вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України. 

      Знайте більше: Чи готова нова ЦВК провести вибори на окупованому Донбасі – відповідь Діденка

      Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". За словами Зеленського, завдяки тому, що Україна погодилася на формулу Штайнмаєра, зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі. Всі новини про формулу Штайнмаєра – шукайте за посиланням.

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      Теги: Новини України Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Єврокомісія Новини Росії Україна – Росія Новини політики
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