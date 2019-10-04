Чи готова нова ЦВК провести вибори на окупованому Донбасі: відповідь Діденка

Щоб організувати вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу необхідно написати відповідні закони та створити умови. Про це голова ЦВК Олег Діденко сказав на брифінгу після першого засідання Комісії 4 жовтня.

"Для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях потрібні відповідні умови", – заявив Діденко. Про це повідомив Інтерфакс-Україна.

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Голова ЦВК пояснив, що він має на увазі умови безпекові, а також наголосив, що "це питання (виборів в ОРДЛО – 24 канал) має бути законодавчо врегульоване".

За великим рахунком, питання виборів на тимчасово окупованих територіях не є питанням до ЦВК в тих умовах, які є в нас зараз, а більше до законодавця,

– сказав Діденко.

При цьому він вважає, що "рано чи пізно вибори будуть проведені на всій території України – вона буде звільнена".

Чому зараз говорять про вибори на окупованому Донбасі?

1 жовтня Україна погодилася на так звану формулу Штайнмаєра з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Президент Зеленський пояснив українцям, що ця формула передбачатиме дію особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (відомий у суспільстві більше як "особливий статус Донбасу"). Однак діяти він буде лише після того, як на Донбасі відбудуться місцеві вибори згідно з законодавством України. Вибори ці має визнати ОБСЄ.

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Також Зеленський наголосив, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". За словами Зеленського, завдяки тому, що Україна погодилася на формулу Штайнмаєра, зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

Попри це у найбільших містах України відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра.