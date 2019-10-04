Готова ли новая ЦИК провести выборы на оккупированном Донбассе: ответ Диденко

Чтобы организовать выборы на временно оккупированных территориях Донбасса необходимо написать соответствующие законы и создать условия. Об этом глава ЦИК Олег Диденко сказал на брифинге после первого заседания Комиссии 4 октября.

"Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях нужны соответствующие условия", – заявил Диденко. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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Глава ЦИК пояснил, что он имеет в виду условия безопасности, а также подчеркнул, что "этот вопрос (выборов в ОРДЛО – 24 канал) должен быть законодательно урегулирован".

По большому счету, вопрос выборов на временно оккупированных территориях не является вопросом к ЦИК в тех условиях, которые есть у нас сейчас, а больше к законодателю,

– сказал Диденко.

При этом он считает, что "рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины – она будет освобождена".

Почему сейчас говорят о выборах на оккупированном Донбассе?

1 октября Украина согласилась на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе.

Президент Зеленский объяснил украинцам, что эта формула предполагает действие особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (известный в обществе как "особый статус Донбасса"). Однако действовать он будет только после того, как на Донбассе состоятся местные выборы согласно законодательству Украины. Выборы эти должны признать ОБСЕ.

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Также Зеленский отметил, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска". По словам Зеленского, благодаря тому, что Украина согласилась на формулу Штайнмайера, исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

Несмотря на это, в крупнейших городах Украины прошел ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера.