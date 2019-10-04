21:28
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Дубинский удивил всех в Раде. Ляшко возвращается?
      Вєсті.UA
      20:19, сегодня
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК

      Готова ли новая ЦИК провести выборы на оккупированном Донбассе: ответ Диденко

      66 Читати новину українською
      Выборы в ОРДЛО – при каких условиях?
      Выборы в ОРДЛО – при каких условиях? / agropolit.com

      Чтобы организовать выборы на временно оккупированных территориях Донбасса необходимо написать соответствующие законы и создать условия. Об этом глава ЦИК Олег Диденко сказал на брифинге после первого заседания Комиссии 4 октября.

      "Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях нужны соответствующие условия", – заявил Диденко. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

      Важно: Новые члены ЦИК приняли присягу и избрали председателем Олега Диденко

      Глава ЦИК пояснил, что он имеет в виду условия безопасности, а также подчеркнул, что "этот вопрос (выборов в ОРДЛО – 24 канал) должен быть законодательно урегулирован".

      По большому счету, вопрос выборов на временно оккупированных территориях не является вопросом к ЦИК в тех условиях, которые есть у нас сейчас, а больше к законодателю,
      – сказал Диденко.

      При этом он считает, что "рано или поздно выборы будут проведены на всей территории Украины – она будет освобождена".

      Почему сейчас говорят о выборах на оккупированном Донбассе?

      1 октября Украина согласилась на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе.

      Президент Зеленский объяснил украинцам, что эта формула предполагает действие особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (известный в обществе как "особый статус Донбасса"). Однако действовать он будет только после того, как на Донбассе состоятся местные выборы согласно законодательству Украины. Выборы эти должны признать ОБСЕ.

      Смотрите видео: Зеленский развенчал мифы о формуле Штайнмайера

      Также Зеленский отметил, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска". По словам Зеленского, благодаря тому, что Украина согласилась на формулу Штайнмайера, исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

      Несмотря на это, в крупнейших городах Украины прошел ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера.

      blog_ava
      Падение грузового самолета Ан12 подо Львовом: все, что известно
      сегодня
      4628
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Оккупированные территории ЦИК
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Зеленых человечков" Кремля обнаружили в Норвегии: все, что известно
      сегодня , 21:05 "Зеленых человечков" Кремля обнаружили в Норвегии: все, что известно
      Світлана Попова 101
      Кто такой Штайнмаер и что известно о его связях с Россией
      сегодня , 20:40 Кто такой Штайнмаер и что известно о его связях с Россией
      Емал Набі 125
      Импичмент жестоко плавит Трампа
      сегодня , 20:30 Импичмент жестоко плавит Трампа
      Іван Яковина 137
      Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      сегодня , 20:10 Электронные чеки и кэшбек: как теперь будут работать ФЛП
      Леся Виговська 173
      ГБР объявило о подозрении Пашинскому: все, что известно о скандальном политике
      сегодня , 19:02 ГБР объявило о подозрении Пашинскому: все, что известно о скандальном политике
      Євгенія Мазур 362
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук