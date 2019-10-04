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      Выборы на оккупированном Донбассе: какое условие назвали в Еврокомиссии

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      Спецсоветник главы Еврокомиссии назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе
      Спецсоветник главы Еврокомиссии назвал контроль над границей условием выборов на Донбассе / AFP

      Прежде чем на оккупированном Донбассе состоятся выборы, Украина должна получить полный контроль над границей. Это основное требование для того, чтобы они вообще состоялись.

      Формула Штайнмайера – вопрос последовательности, а не капитуляция. Так считает специальный советник главы Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок, пишет DW.

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      По его словам, в ее реализации важно то, что когда происходит. Украине надо быть внимательной, чтобы определенные условия были выполнены".

      Например, чтобы могли голосовать украинцы, бежавшие из Донбасса. Ясно, что там должны быть свободные СМИ. Чтобы ОБСЕ могла должным образом контролировать выборы. Что избирательные комиссии укомплектованы как следует,
      – отметил Брок.

      Дипломат также подчеркнул, что Украина должна получить контроль над украинско-российской границей.

      "Перед тем, как состоятся эти свободные выборы, Украина должна иметь контроль над границей. Я вижу в контроле над границей условие для проведения выборов", – сказал он.

      Выборы на Донбассе – насколько это возможно?Украина согласилась на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы. Они должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      В крупнейших городах Украины уже прошел ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.

      Знайте больше: Готова ли новая ЦИК провести выборы на оккупированном Донбассе – ответ Диденко

      Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска". По словам Зеленского, благодаря тому, что Украина согласилась на формулу Штайнмайера, исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате. Все новости о формуле Штайнмайера – ищите по ссылке.

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      Теги: Новости России Еврокомиссия Война на Донбассе Формула Штайнмайера Украина – Россия Новости Украины Новости политики
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