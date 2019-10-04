Кто такой Штайнмаер и что известно о его связях с Россией

Имя Франка-Вальтера Штайнмайера стало пожалуй самым популярным в политических новостях Украины в течение последних недель. Действующий президент Германии – автор формулы, которая по логике стран Запада должна "принести мир" в Украине и на Донбассе. Биография Штайнмайера насчитывает немало интересных фактов, которые могут пролить свет на некоторые аспекты его политической деятельности.

Под крылом друга Путина

Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер – опытный и "хитрый лис" европейской политики. Но чтобы понять кем является Штайнмайер, стоит взглянуть на его "учителей". Немец родился в 1956 году. В 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии. Там он получил должность секретаря одиозного экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Того самого, который тесно дружит с президентом России Владимиром Путиным и работает в интересах Кремля. За это его часто критикуют на родине. Несмотря на критику, Шредер не отказывается от работы в России. Его поощряют высокой зарплатой – 550 тысяч евро в год. Он, взамен, россиян называет близкими по духу. Соглашение о евроассоциации с Украиной – ошибкой. И вообще наше государство считал бы нужным "федерализировать". Именно за такую позицию Шредер и оказался в чистилище "Миротворца".

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С 2017 года Шредер возглавляет совет директоров компании "Роснефть". Параллельно он является главой совета акционеров проекта газопровода "Северный поток-2". В западной прессе его часто называют лоббистом интересов России на международной политической арене.



Герхард Шредер и Франк-Вальтер Штайнмайер / фото Bild

Штайнмайер уже в молодом возрасте отличался высокой производительностью, за что получил от коллег прозвище Graue Effizienz (переводится с немецкого как "серая эффективность").



Франк-Вальтер Штайнмайер / Фото dpa

В 2005 году партии Ангелы Меркель и Герхарда Шредера создали коалиционное правительство, в котором Штайнмайер стал министром иностранных дел, а Меркель новым канцлером. Через 2 года политика назначили вице-канцлером ФРГ. Тогда Штайнмайер прилагал немало усилий для налаживания отношений с Кремлем. В отличие от канцлера, которая видела в России угрозу.

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Как Штайнмаер "разобрался" с агрессией Путина в Грузии?

Штайнмайер принимал активное участие в урегулировании конфликта в Южной Осетии и Абхазии. Тогда он предложил свой план, который предусматривал возвращение беженцев, восстановление Абхазии на деньги Грузии и в будущем – определение политического статуса Абхазии.



Франк-Вальтер Штайнмайер и Михеил Саакашвили / фото EPA

Однако, этот план стал неприемлемым для обеих сторон и уже в августе 2008 года конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией перерос в полномасштабные военные действия. Вследствие этого, Грузия лишилась значительной части своей территории. Зато Россия впервые показала свои намерения относительно соседних демократий.

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Второе пришествие Штайнмайера в европейскую политику

В ходе своей второй каденции на посту министра иностранных дел Германии принимал активное участие в урегулировании войны на Донбассе. 21 февраля 2014 года, в разгар Евромайдана, Штайнмайер выступил одним из гарантов Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине. Соглашение было подписано между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и политическими лидерами Майдана – Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.



Встреча Януковича с издателями Евромайдана / president.gov.ua

Уже после аннексии Крыма Штайнмайер на посту главы МИД Германии готовил список санкций против российских чиновников, бизнесменов и компаний.

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В октябре 2016 года в Берлине состоялась встреча нормандской четверки. Тогда же Штайнмайер предложил формат урегулирования конфликта на Донбассе, впоследствии получившего название "формулы Штайнмайера". Исходя из заявлений, которые тогда делал немецкий политик, формула предусматривала проведение местных выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса (то есть без передачи границы Украины). После того, как ОБСЕ признало выборы легитимными, особый статус начинал действовать на постоянной основе.



Штайнмайер рядом с Путиным и Сурковым во время встречи нормандской четверки в Берлине / фото из Twitter Дмитрия Смирнова

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Что предусматривает формула Штайнмайера?1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.



Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса. Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.



Президент Украины подчеркнул, что выборы состоятся лишь при условии, что с оккупированных территорий Донбасса будут выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.

Чем Штайнмайер занимается сейчас и что известно о его личной жизни?

В 2017 году Штайнмайер выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Германии и одержал достаточно убедительную победу. На посту президента, что в Германии считается достаточно "церемониальной", он принимает активное участие во внутренних и внешних делах страны.

Что касается личной жизни, Франк-Вальтер Штайнмайер находится в браке с Эльке Бюденбендер.

Она является судьей по административным вопросам. Пара проживает вместе со своей дочерью в одном из районов Берлина. В 2010 году Бюденбендер перенесла операцию по пересадке почки, донором которой стал ее муж. В то время Штайнмайеру даже пришлось временно прекратить свою политическую деятельность.



Эльке Бюденбендер и Франк-Вальтер Штайнмайер / фото Штефана Кюглера