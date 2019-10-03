Можно ли считать формулу Штайнмайера изменой: риски встречи в нормандском формате

О формуле Штайнмайера, коммуникации с журналистами, встрече нормандской четверки – в программе "Политическая анатомия" на 24 канале говорили нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина, политобозреватель Евгений Будерацкий, политический эксперт Олег Рыбачук, политический обозреватель Дмитрий Литвин, народный депутат фракции "Голос" Андрей Осадчук.

О формуле Штайнмайера

Нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина: Я хочу сказать, что я в первую очередь как гражданка не называю согласование формулы Штайнмайера предательством. Поскольку мы согласовали механизм о том, как будет применяться закон о так называемом особом статусе в момент, когда территории Украины вернутся Украине, то есть когда они будут деоккупированными.

Уже надо прекратить все эти обстрелы и ежедневные потери на Востоке. Но сам закон об особом статусе, он действует до 31 декабря 2019 года. То есть как будут проходить выборы, когда, какие полномочия эти территории могут получить – это еще все не решено. Согласование этой формулы было важным для того, чтобы состоялась встреча в нормандском формате.

Не может быть никаких выборов в условиях оккупации. Потому что мы понимаем, что они не будут демократическими и происходящими на условиях украинского законодательства. Конечно, должна произойти деокупация и только потом могут быть какие-то выборы. Поэтому президент говорит, что условия безопасности являются первоочередными.

Коммуникация власти и общества в вопросе формулы Штайнмайера состоялась успешно. В частности во время брифинга Зеленского, где он очертил ключевые элементы.

На следующий день после брифинга президент прибыл в парламент, собрал руководителей фракции. Он проговорил с ними и объяснил, что означает формула Штайнмайера. Потом было заседание с фракцией "Слуга народа". Я не могу сказать, что мы услышали более расширенный формат, чем то, что было на брифинге. И мы уверились в том, что Украина действительно никаких уступок не делает.



План действий, озвученный президентом

Вспомните, как мы проводили обмен политзаключенными. Эти вопросы достаточно сенситивные. Поэтому, чтобы не навредить определенным процессам, информация сразу не идет в общество. Я понимаю, что люди хотят знать. Но напомню, чтобы обмен политзаключенными состоялся – информацию замалчивали до последнего.

Что предполагает формула Штайнмайера?Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу мира на Донбассе.



Если кратко, то формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

Про общение с журналистами

Нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина: Коммуникация украинской власти находится на хорошем уровне, и что это касается и ситуации с подписанием формулы Штайнмайера. Она привела пример брифинга президента Зеленского, где он рассказал о формуле.



Марина Бардина

Политобозреватель Евгений Будерацкий: Госпожа Марина, можно вот сейчас скажу о том, что говорил президент на брифинге, и как я рефлексировал. Не манипулируйте людьми гуманными вопросами в этом. Президент вышел и рассказал нам о том, что мы говорим об обмене пленными, и потом рассказал о том, что должен был сообщить – о формуле Штайнмайера.

И когда у него начали переспрашивать, что такое формула Штайнмайера – потому что он реально не рассказал, что именно подписано – он начал говорить, мол, "а вам о людях не интересно?". Вот это история плохой коммуникации. Не надо пытаться юзать журналистов, рассказывать, что они плохие, что они демоны и что они о людях не думают. Думаем мы о людях, поверьте! Но когда российские СМИ сообщают, что Украина что-то согласовала – это в принципе выглядит странно.

Нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина: Можно вас спросить как человека, который в информационном поле. Как вы думаете, какова была цель информирования со стороны РФ?

Политобозреватель Евгений Будерацкий: Меня интересует, почему не было информирования со стороны Украины? Мне интересно, чтобы украинская власть коммуницировала с обществом через посредничество СМИ.



Евгений Будерацкий

Политический эксперт Олег Рыбачук: Если мы комментируем формулу Штайнмайера в редакции Лаврова, то это уже уныло! Марина, в чем проблема: если это приветствует Кремль, потом это приветствует Медведчук с Рабиновичем, то среднего украинца это очень напрягает. Когда твои откровенные враги что-то приветствуют... Вы же не мечтаете, чтобы партия Медведчука-Рабиновича была вашим партнером в освобождении Донбасса? А сейчас происходит такая коммуникация, что вы слышите аплодисменты Кремля, затем включаем 112 канал – там везде Медведчук рассказывает о первом шаге, затем Макрон и Берлин...

О встрече нормандской четверки

Политический обозреватель Евгений Будерацкий: Некоторые эксперты отмечают, что может быть так, что лидеры европейских стран – Меркель и Макрон – будут на стороне Владимира Путина, а не Президента Украины Владимира Зеленского на встрече в нормандском формате.

Хочу напомнить, что когда-то президент ездил во Францию и Германию и просил не делать глупости и не возвращать Россию в ПАСЕ. Была ли это его переговорная позиция? Да, конечно, потому что он вел переговоры. Но он не смог этого сделать.

О чем там говорилось? Явно ни госпожа Меркель, ни господин Макрон после того, как стенограмма была опубликована, не поаплодировали Зеленскому после того, что они прочитали.

Есть риски относительно встречи в нормандском формате. Риск первый – мы будем трое против одного – лидеры Франции и Германии с немного "накаленным" настроением приедут мирить Украину с Россией? Пока так не выглядит, будто они на стороне Украины. Они все будут "усмирять" Киев.

Что такое нормандский формат?Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.

Депутат от партии "Слуга народа" Марина Бардина: Поэтому, несмотря на то, что Зеленский имеет четкие красные линии и опыт общения с лидерами европейских стран, он должен продемонстрировать позицию президента, у которого незаконно отобрана территория. Здесь у него очень много аргументов.

То, что кто-то пытается наладить отношения с Россией, – это все-таки не украинский интерес и Украина будет продолжать настаивать на своем. После возвращения РФ в ПАСЕ у нас все равно остается несколько стран-союзниц, с которыми мы проводим переговоры.



Кто проголосовал за возвращение России в ПАСЕ / Инфографика 24 канала

Видео программы "Политическая анатомия" – часть вторая: