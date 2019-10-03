Чи можна вважати формулу Штайнмаєра зрадою: ризики зустрічі в нормандському форматі

Про формулу Штайнмаєра, комунікацію із журналістами, зустріч нормандської четвірки, – у програмі "Політична анатомія" на 24 каналі говорили нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна, політоглядач Євген Будерацький, політичний експерт Олег Рибачук, політичний оглядач Дмитро Литвин, народний депутат фракції "Голос" Андрій Осадчук.

Про формулу Штайнмаєра

Нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна: Я хочу сказати, що я в першу чергу, як громадянка, не називаю погодження формули Штайнмаєра зрадою. Оскільки ми погодили механізм про те, як застосовуватиметься закон про так званий особливий статус в момент, коли території України повернуться Україні, тобто коли вони будуть деокупованими.

Вже треба припинити всі ці обстріли й щоденні втрати на Сході. Але сам закон про особливий статус, то він діє до 31 грудня 2019 року. Тобто як будуть проходити вибори, коли, які повноваження ці території можуть отримати – це ще все не вирішено. Погодження цієї формули було важливим для того, щоби відбулася зустріч у нормандському форматі.

Не може бути жодних виборів в умовах окупації. Бо ми розуміємо, що вони не будуть демократичними та такими, що відбуваються на умовах українського законодавства. Звичайно, має відбутися деокупація і лише потім можуть бути якісь вибори. Тому президент говорить, що безпекові умови є першочерговими.

Комунікація влади та суспільства у питанні формули Штайнмаєра відбулася успішно. Зокрема під час брифінгу Зеленського, де він окреслив ключові елементи.

На наступний день після брифінгу президент прибув до парламенту, зібрав керівників та керівниць фракції. Він проговорив з ними та пояснив, що означає формула Штайнмаєра. Потім було засідання з фракцією "Слуга народу". Я не можу сказати, що ми почули більш розширений формат, ніж те, що було на брифінгу. І ми запевнилися у тому, що Україна дійсно ніяких поступок не робить.



План дій, що озвучив президент

Згадайте, як ми проводили обмін політв'язнями. Ці питання досить сенсативні. Тому, аби не нашкодити певним процесам, інформація одразу не йде у суспільство. Я розумію, що люди хочу знати. Але нагадаю, щоб обмін політв'язнями відбувся – інформацію замовчували до останнього.

Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.



Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

Про комунікацію із журналістами

Нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна: Комунікація української влади є на хорошому рівні, і що це стосується і ситуації з підписанням формули Штайнмаєра. Вона навела приклад брифінгу президента Зеленського, де він розповів про формулу.



Марина Бардіна

Політоглядач Євген Будерацький: Пані Марино, можна от зараз скажу про те, що говорив президент на брифінгу, і як я рефлексував. Не маніпулюйте людьми гуманними питаннями в цьому. Президент вийшов і розказав нам про те, що ми розмовляємо про обмін полоненими, і потім розказав про те, що мав повідомити – про формулу Штайнмаєра.

І коли в нього почали перепитувати, що таке формула Штайнмаєра – тому що він реально не розказав, що саме підписано – він почав говорити, мовляв, "а вам про людей не цікаво?" Ось це історія поганої комунікації. Не треба намагатися юзати журналістів, розповідати, що вони погані, що вони демони і що вони про людей не думають. Думаємо ми про людей, повірте! Але коли російські ЗМІ повідомляють, що Україна щось погодила – це, в принципі, виглядає дивно.

Нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна: Можна вас запитати як людину, яка в інформаційному полі. Як ви думаєте, яка була мета інформування з боку РФ?

Політоглядач Євген Будерацький: Мене цікавить, чому не було інформування з боку України? Мені цікаво, щоб українська влада комунікувала із суспільством через посередництво ЗМІ.



Євген Будерацький

Політичний експерт Олег Рибачук: Якщо ми коментуємо формулу Штайнмаєра в редакції Лаврова, то це вже програшно! Марино, в чому проблема: якщо це вітає Кремль, потім це вітає Медведчук з Рабіновичем, то середнього українця це дуже напружує. Коли твої відверті вороги щось вітають... Ви ж не мрієте, щоб партія Медведчука-Рабіновича була вашим партнером у визволенні Донбасу? А зараз відбувається така комунікація, що ви чуєте аплодисменти Кремля, потім включаємо 112 канал – там всюди Медведчук розказує про перший крок, потім Макрон і Берлін...

Про зустріч нормандської четвірки

Політичний оглядач Євген Будерацький: Деякі експерти наголошують, що може бути так, що лідери європейських країн – Меркель та Макрон – будуть на стороні Володимира Путіна, а не Президента України Володимира Зеленського на зустрічі у нормандському форматі.

Хочу нагадати, що колись президент їздив до Франції та Німеччини і просив не робити дурості та не повертати Росію в ПАРЄ. Чи це була його переговірна позиція – так, звісно, бо він вів переговори. Але він не зміг цього зробити.

Про що там говорилося? Явно, ані пані, Меркель, ані пан Макрон після того, як стенограма була опублікована, не поаплодували Зеленському від того, що вони прочитали.

Є ризики щодо зустрічі в нормандському форматі. Ризик перший – ми лишаємося трьох проти одного – лідери Франції та Німеччини з трохи "накальонним" настроєм приїдуть мирити Україну з Росією? Поки це не виглядає, наче вони на боці України. Вони всі будуть "усмиряти" Київ.

Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС.



Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.

Депутатка від партії "Слуга народу" Марина Бардіна: Тому, зважаючи на те, що Зеленський має чіткі червоні лінії та досвід спілкування з лідерами європейських країн, він має продемонструвати позицію президента, в якого незаконно відібрана територія. Тут в нього дуже багато аргументів.

Те, що хтось намагається налагодити відносини з Росією – це все-таки не український інтерес і Україна буде продовжувати наполягати на своєму. Щодо повернення РФ в ПАРЄ, в нас все одно лишається кілька країн-союзниць, з якими ми проводимо переговори.



Хто проголосував за повернення Росії в ПАРЄ / Інфографіка 24 каналу

Відео програми "Політична анатомія" – частина друга: