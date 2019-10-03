Не треба юзати журналістів, – Будерацький різко звернувся до нардепки зі "Слуги народу"

Про підписання Україною формули Штайнмаєра стало відомо з російських ЗМІ, які посіяли паніку серед українського населення. Про погану комунікацію з боку української влади і "Слуги народу" в прямому ефірі 24 каналу заявив політичний оглядач Євген Будерацький. З цим він звернувся до Марина Бардіної – народної депутатки від фракції "Слуга народу".

Словесна перепалка відбулася під час ефіру програми "Політична анатомія".

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Нардепка від "Слуги народу" Марина Бардіна зазначила, що комунікація української влади є на хорошому рівні, і що це стосується і ситуації з підписанням формули Штайнмаєра. Вона навела приклад брифінгу президента Зеленського, де він розповів про формулу.

Натомість політоглядач Будерацький зазначив, що на брифінгу Зеленський маніпулював журналістами, почавши промову з теми про обмін полоненими. На думку оглядача, варто було почати з голвоного питання, яке викликало паніку у суспільства – підписання формули Штайнмаєра. Адже спочатку інформація про це пролунала з російських ЗМІ та була схвалена позицією Медведчука та Рабіновича. Лиш потім з'явилася інформація з українського боку.

"Пані Марино, можна от зараз скажу про те, що говорив президент на брифінгу, і як я рефлексував. Не маніпулюйте людьми гуманними питаннями в цьому. Президент вийшов і розказав нам про те, що ми розмовляємо про обмін полоненими, і потім розказав про те, що мав повідомити – про формулу Штайнмаєра", – звернувся до нардепки Будерацький.

І коли в нього почали перепитувати, що таке формула Штайнмаєра – тому що він реально не розказав, що саме підписано – він почав говорити, мовляв, "а вам про людей не цікаво?" Ось це історія поганої комунікації. Не треба намагатися юзати журналістів, розповідати, що вони погані, що вони демони і що вони про людей не думають. Думаємо ми про людей, повірте! Але коли російські ЗМІ повідомляють, що Україна щось погодила – це, в принципі, виглядає дивно,

– наголосив політичний оглядач.

На це нардепка Бардіна поставила зустрічне питання: "Можна вас запитати як людину, яка в інформаційному полі. Як ви думаєте, яка була мета інформування з боку РФ?"

Однак Будерацький не став пояснювати позицію Росії. Він наголосив, що його цікавить саме позиція української влади.

Мене цікавить, чому не було інформування з боку України? Мені цікаво, щоб українська влада комунікувала із суспільством через посередництво ЗМІ,

– підкреслив він.



Марина Бардіна



Євген Будерацький

Цікаве опитування: Що українці знають про формулу Штайнмаєра

До розмови долучився політичний експерт Олег Рибачук, який був керівником Секретаріату Президента за президентства Віктора Ющенка. Він наголосив, що для української влади має бути важливо вийти з новиною в інформпростір першими.

"Чому це не можна було передбачити?.. Як екскерівник Секретаріату Президента – для нас тоді це було дуже важливо, коли відбувалася якась подія. Всі люди, які працюють в інформаційному полі, розуміють, що в нього треба виходити першими. І навіть якщо подія була опівночі", – сказав Рибачук.

Він запевнив, що саме від цього залежить, хто задасть тональність.

Якщо ми коментуємо формулу Штайнмаєра в редакції Лаврова, то це вже програшно! Марино, в чому проблема: якщо це вітає Кремль, потім це вітає Медведчук з Рабіновичем, то середнього українця це дуже напружує. Коли твої відверті вороги щось вітають... Ви ж не мрієте, щоб партія Медведчука-Рабіновича була вашим партнером у визволенні Донбасу?

– звернувся до "слуги народу" Рибачук.

Він нагадав, що від початку Зеленський відсторонювався від Медведчука і не сприймав його позицію. Однак завдяки такій комунікації може здаватися протилежне – підкреслив політексперт.

"А зараз відбувається така комунікація, що ви чуєте аплодисменти Кремля, потім включаємо 112 канал – там всюди Медведчук розказує про перший крок, потім Макрон і Берлін...", – пояснив Рибачук.

І додав, що якщо уявити людину, яка в темі взагалі не розбирається, то вона починає аналізувати сигнали, які йшли з усіх сторін – і в неї просто починає наростати тривога.



Олег Рибачук

Формула Штайнмаєра: що відбулося насправді і чим маніпуляє Росія

Поява інформації. Після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську у вівторок ввечері, 1 жовтня, з'явилася інформація про погодження Україною тексту "формули Штайнмаєра". Інформація прийшла з російських ЗМІ, її почали коментувати Рабінович та Медведчук. У суспільстві бурхливо відреагували на ситуацію – почалися розмови про капітуляцію перед Росією.

Пояснення української влади. Згодом ситуацію пояснила українська влада, однак, на думку деяких політекспертів, – не достатньо детально, аби зупинити паніку. У різних містах відбулися масові акції протесту.

Що відбулося. Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Там йдеться про те, що на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (так званий "особливий статус Донбасу"). Але тільки тоді, коли в ОРДЛО відбудуться вибори за українським законодавством та їхнє визнання з боку ОБСЄ.

Що говорять російські ЗМІ. Вони ж пишуть про російську версію формули (в редакції Лаврова), де вибори мають відбутися перед виведенням військ РФ.

Реакція Зеленського на протести. Зеленський 3 жовтня записав відеозвернення до українців, де попросив не панікувати, та пояснив, що формула Штайнмаєра не загрожує безпеці України.

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Ризики. На думку політологині Марії Золкіної, Україна пішла власне за російським сценарієм підготовки до зустрічі у нормандському форматі. Росія висунула дві умови – і Україна їх виконала. Погодилася і на розведення в Золотому і Петрівському, і погодилася на формулу Штайнмаєра. За її словами, головний ризик у тому, що Зеленський хоче швидкого результату, але гарантій його безпечності поки що немає. Швидкість може обернутися проти нього та України, якщо він не вистоїть проти Путіна на перемовинах. Вона наголосила, що важливою є демілітаризація та виведення військ РФ перед виборами. Адже без демілатаризації з Донбасом може повторитися історія Придністров'я.