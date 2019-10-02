Експерти вбачають ризики: все, що варто знати про формулу Штайнмаєра

Президент заспокоює, а фейсбучні експерти б'ють на сполох. Формулу Штайнмаєра обговорюють вже кілька тижнів, однак лише зараз Леонід Кучма у Мінську підписав документ, який нібито цю формулу узгоджує. Що ж то за формула, і чи дійсно у ній йдеться про капітуляцію – розповімо далі.

Ввечері 1 жовтня президент у стінах свого Офісу пояснив, що за формулою, на яку погодилась Україна, Рада має ухвалити й тимчасово ввести у дію закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Тобто так званий закон про особливий статус Донбасу.

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А коли ОБСЄ підтвердить, що вибори відбулися чесно – закон запрацює на постійній основі. Чинний закон про особливий статус Донбасу ухвалили у 2014 році та щороку продовжують. Його дія спливає у грудні. І на наступний рік ухвалять новий.

У новому законі не буде перейдено жодної червоної лінії. Якщо ми хочемо, щоб вибори пройшли згідно з законодавством України, то ми розуміємо, що не може бути кулеметів. Кордон повинен бути наш,

– наголосив президент України.

Тобто, зі слів президента усе має виглядати так:

► початок розведення військ у Петрівському та Золотому;

► зустріч лідерів країн у Нормандському форматі;

► набуття чинності закону про особливий статус Донбасу;

► проведення виборів за українським законодавством (українсько-російський кордон має контролювати Україна).



План дій, що озвучив президент

А от так звані ватажки самопроголошених республік уже диктують свої умови: "Ми самі будемо вирішувати, якою мовою говорити, якою буде наша економіка, як буде формуватися наша судова система, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією".

Закликаємо пана Зеленського не диктувати нам умови. Коли він говорить, що вибори на Донбасі пройдуть лише після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам. Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає,

– заявили Пушилін та Пасічник.



Ватажки самопроголошених республік

Підпис під листом про те, що Україна приймає формулу, поставив другий президент Леонід Кучма у Мінську. Нагадаємо, що він є представником України у Тристоронній контактній групі. Якою мірою саме його підпис під документом зобов'язує Україну до чогось – питання. Та експерти вбачають ризики.

Він дає можливість з української частини окупованого Донбасу створити Придністров'я. Ухвалення цього документу означає, що на Донбасі буде проведено вибори. І Кремль не цікавить, хоче того Україна чи ні. Кремль буде вважати їх легітимними,

– наголосив колишній представник України у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

Аби уникнути ризиків, український президент має і далі наполягати на тому, що контролювати кордон повинна саме Україна. Бо, наприклад, президент Білорусії, яка давно підсіла на російський гачок, уже запропонував направити білоруських військових на кордон між Україною і Росією.



Президент Білорусії запропонував направити своїх військових на кордон між Україною і РФ

Співголова Громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов сказав, що для України це дипломатичний шпагат, на який вона має посадити і місію ОБСЄ, і російського окупанта

Експерти переконані, що підпис Кучми під текстом формули – це лише крок до того, щоб відновити перемовини у нормандському форматі. А наповнити порожню формулу змістом мають власне на самих перемовинах і у стінах парламенту, де ухвалюватимуть новий закон про особливий статус. Очікується, що зустріч на рівні лідерів України, Росії, Франції та Німеччини відбудеться до кінця року.

Більше про те, що таке формула Штайнмаєра – читайте тут.

Що українці знають про формулу Штайнмаєра – дивіться тут.