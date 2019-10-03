Почему украинцы узнали о формуле Штайнмайера из росСМИ: объяснение нардепа от "Слуги народа"

До нового года Верховная Рада должна принять новый законопроект об особом статусе. Стоит заметить, что сейчас в Украине действует старый закон, принятый еще предыдущей властью, и его срок истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому принять новый закон необходимо в любом случае.

Нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина отметила, что пока неизвестно то, как будут проходить выборы, когда и какие полномочия оккупированные территории могут получить.

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Она подчеркнула, что в новом законе будут прописаны все те моменты, которые волнуют украинцев. Также Марина подтвердила, что согласование этой формулы было важным для того, чтобы состоялась встреча в нормандском формате. К слову, она не происходила с 2016 года. Она также добавила, что без коммуникации лидеров Украины, России, Франции и Германии не могут быть приняты решения по деоккупации.

Не может быть никаких выборов в условиях оккупации. Потому что мы понимаем, что они не будут демократическими и происходящими на условиях украинского законодательства. Конечно, должна произойти деокупация и только потом могут быть какие-то выборы. Поэтому президент говорит, что условия безопасности являются первоочередными,

– объяснила Марина.

По мнению нардепа, что коммуникация власти и общества в вопросе формулы Штайнмайера состоялась успешно. В частности во время брифинга Зеленского, где он очертил ключевые элементы.



План действий, который озвучил президент

Напомним, со слов президента все должно выглядеть так:

► начало разведения войск в Петровском и Золотом;

► встреча лидеров стран в Нормандском формате;

► вступление в силу закона об особом статусе Донбасса;

► проведение выборов по украинскому законодательству (украинско-российскую границу должна контролировать Украина).

На следующий день после брифинга президент прибыл в парламент, собрал руководителей и руководительниц фракции. Он проговорил с ними и объяснил, что означает формула Штайнмайера. Потом было заседание с фракцией "Слуга народа". Я не могу сказать, что мы услышали более расширенный формат, чем то, что было на брифинге. И мы уверились в том, что Украина действительно никаких уступок не делает,

– подчеркнула нардеп.

Ведущий "Политанатомии" Артем Овдиенко пояснил, что украинцы узнали о подписании формулы из российских каналов. И именно после этого в обществе началась паника.

Вспомните, как мы проводили обмен политзаключенными. Эти вопросы достаточно сенсативные. Поэтому, чтобы не навредить определенным процессам, информация сразу не идет в общество. Я понимаю, что люди хотят знать. Но напомню, чтобы обмен политзаключенными состоялся – информацию замалчивали до последнего,

– заявила Марина Бардина.

Что предполагает формула Штайнмайера?

Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.



Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.