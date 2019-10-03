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      Почему украинцы узнали о формуле Штайнмайера из росСМИ: объяснение нардепа от "Слуги народа"

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / cynicallviv.com.ua

      До нового года Верховная Рада должна принять новый законопроект об особом статусе. Стоит заметить, что сейчас в Украине действует старый закон, принятый еще предыдущей властью, и его срок истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому принять новый закон необходимо в любом случае.

      Нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина отметила, что пока неизвестно то, как будут проходить выборы, когда и какие полномочия оккупированные территории могут получить.

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      Она подчеркнула, что в новом законе будут прописаны все те моменты, которые волнуют украинцев. Также Марина подтвердила, что согласование этой формулы было важным для того, чтобы состоялась встреча в нормандском формате. К слову, она не происходила с 2016 года. Она также добавила, что без коммуникации лидеров Украины, России, Франции и Германии не могут быть приняты решения по деоккупации.

      Не может быть никаких выборов в условиях оккупации. Потому что мы понимаем, что они не будут демократическими и происходящими на условиях украинского законодательства. Конечно, должна произойти деокупация и только потом могут быть какие-то выборы. Поэтому президент говорит, что условия безопасности являются первоочередными,
      – объяснила Марина.

      По мнению нардепа, что коммуникация власти и общества в вопросе формулы Штайнмайера состоялась успешно. В частности во время брифинга Зеленского, где он очертил ключевые элементы.


      План действий, который озвучил президент

      Напомним, со слов президента все должно выглядеть так:

      ► начало разведения войск в Петровском и Золотом;

      ► встреча лидеров стран в Нормандском формате;

      ► вступление в силу закона об особом статусе Донбасса;

      ► проведение выборов по украинскому законодательству (украинско-российскую границу должна контролировать Украина).

      На следующий день после брифинга президент прибыл в парламент, собрал руководителей и руководительниц фракции. Он проговорил с ними и объяснил, что означает формула Штайнмайера. Потом было заседание с фракцией "Слуга народа". Я не могу сказать, что мы услышали более расширенный формат, чем то, что было на брифинге. И мы уверились в том, что Украина действительно никаких уступок не делает,
      – подчеркнула нардеп.

      Ведущий "Политанатомии" Артем Овдиенко пояснил, что украинцы узнали о подписании формулы из российских каналов. И именно после этого в обществе началась паника.

      Вспомните, как мы проводили обмен политзаключенными. Эти вопросы достаточно сенсативные. Поэтому, чтобы не навредить определенным процессам, информация сразу не идет в общество. Я понимаю, что люди хотят знать. Но напомню, чтобы обмен политзаключенными состоялся – информацию замалчивали до последнего,
      – заявила Марина Бардина.

      Что предполагает формула Штайнмайера?
      Поскольку минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не выполнялись, в 2016 году тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и России) выдвинул свою формулу относительно мира на Донбассе.

      Коротко формула сводится к проведению выборов на оккупированных территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

      После проведения выборов – если ОБСЕ признает их свободными – Украина предоставляет особый режим местного самоуправления территориям Донбасса, которые на сегодня являются оккупированными. И Киев получает контроль над границей. Стоит заметить, что при многих упоминаниях в СМИ о формуле Штайнмайера украинский контроль над границей часто не вспоминают.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Формула Штайнмайера Законодательство Оккупированные территории
      Источник: 24 канал
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