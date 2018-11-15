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      Бывший канцлер Германии, который дружит с Путиным, попал в список "Миротворца"

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      Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в список "Миротворца". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в оправдании вооруженной агрессии России против Украины".

      Он работает на российские компании, дружит с Путиным и резко отзывается в сторону Украины. Как только его имя опубликовали, немецкая власть стала требовать, чтобы в Украине закрыли сайт "Миротворец".

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      Шредер действительно сделал немало недружественных заявлений в адрес Украины:

      Это реальность, которую когда-то придется признать. Между прочим, Крым, ранее принадлежавший России, в 1954 году был подарком советского лидера на тот момент советской Украине,
      – сказал экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

      Он называет Россию стратегическим партнером Евросоюза. Во многих вопросах подражает позиции Путина. И помог Кремлю подсадить Германию на газовую иглу России. И речь идет не только об экономических связях.

      С Россией Шредера связывает личная дружба с Владимиром Путиным. Они ходят вдвоем в баню и пьют вместе пиво. В 2004 году немец удочерил русскую девочку Викторию из Санкт-Петербурга. Хоть сам никогда не был примерным семьянином, сменив четыре жены.

      Бывший канцлер Германии Герхард Шредер достиг того, что когда-то в шутку называл "Олимпийский статус", женившись в пятый раз. Его персона и заявления часто вызывают резкую реакцию в самой Германии.

      Он политик и должен понимать, что российские компании под санкциями. Я бы никогда не занималась частной деятельностью, находясь на посту политика,
      – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

      Несмотря на критику, Шредер не отказывается от работы в России. Его поощряют высокой зарплатой – 550 тысяч евро в год. Он, взамен, россиян называет близкими по духу. Соглашение о евроассоциации с Украиной – ошибкой. И вообще наше государство считал бы нужным "федерализировать".

      Именно из-за такой позиции Шредер и оказался в чистилище "Миротворца". Официальный Берлин за бывшего канцлера вступился: там просят вообще закрыть сайт.

      В "Миротворце", который с начала войны собирает в электронной базе фамилии сепаратистов и агентов Кремля, сегодня ответили: защищая Шредера, Берлин уничтожает доказательства российской агрессии против народа Украины.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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