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      Формула Штайнмайера для Грузии: в Тбилиси назвали слухи об этом "спекуляциями"

      37 Читати новину українською
      Формула Штайнмайера теперь и для Грузии?
      Формула Штайнмайера теперь и для Грузии? / np.org.ua

      Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Грузию 6 октября. В местных СМИ говорят, что президент Германии планирует привезти предложение по урегулированию конфликтов с Абхазией и Южной Осетией. В грузинском МИД это отрицают.

      Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил ,что визит президента Германии давно запланирован, "еще во время визита президента Грузии в Германию". Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

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      Хочу четко заявить, что ни с какими инициативами он не приезжает. У него нет никаких предложений по урегулированию конфликтов,
      – заявил Залкалиани.

      Подобные слухи и заявления в СМИ министр назвал "спекуляцией".

      О визите Штайнмайера в Грузию пока официально известно лишь то, что продлится с 6 по 8 октября, в течение которых немецкий президент встретится с грузинским коллегой Зурабишвили, премьером Гахарией и председателем парламента Талаквадзе.

      В Украине так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе особенно активно начали обсуждать 1 октября, когда после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске появилась информация о согласовании ее Украиной на российских условиях. В обществе бурно отреагировали на ситуацию, во многих городах прошли акции протеста.

      Президент в видеообращении к украинцам 3 октября "развенчал мифы о формуле Штайнмайера" и сказал, что "никогда не сдаст Украину".

       

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Формула Штайнмайера Новости Грузии
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