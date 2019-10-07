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      Чи підтримують місцеві мешканці та військові розведення військ: заява до Президента Зеленського

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      Сьогодні мало початися розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області та Золотого – Луганської. Саме ці позиції узгоджені в Мінську і це одна з умов проведення зустрічі в норманському форматі. Проте, і військові, і місцеві проти такої ініціативи влади. Тим паче, що подібне розведення вже було у 2016 році і не принесло миру в ці населенні пункти.

      Що думають місцеві мешканці

      Відступити на кілометр від лінії зіткнення біля Петрівського Донецької області та Золотого – Луганської. Та ліквідувати всі укріплення і споруди. Це мають одночасно зробити російські найманці і наші військові. Для мешканців селища Золоте це означає, що їхні будинки опиняться у неконтрольованій ніким зоні

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      Місцеві бояться, що після відведення українських військ вони опиняться у небезпеці. Відтак, навіть звернулися з письмовою заявою до президента, аби не відводити українські війська.

      Заява місцевого населення
      Заява місцевого населення

      Текст звернення наразі підписали понад 50 людей , із загальної чисельності близько півтисячі селище Золотого-4, що є супутником однойменного міста. Збір підписів триває. Натомість, поліція вже почала готуватись до можливого відведення.

      Місцеві мешканці скаржаться, що їм ніхто не пояснив куди будуть відходити війська, що таке формула Штайнмаєра і головне, що буде з ними.

      Позиція військових

      Золоте українські війська у важких боях звільнили ще на початку війни у 2014 році. Тому покидати свої окопи військові не хочуть, але наказ командування, кажуть, виконають.

      Нам би розведення в їхній бік до границі. Нам історичне від Сяну до Дону не треба. Нам своє забрати,
      – розповів військовослужбовець Збройних Сил України Максим.

      В українському Міноборони кажуть, що ЗСУ технічно готові до розведення військ. Але робити це поки ризиковано, бо бойовики щодня стріляють у районі розведення і навмисне зривають заплановані дії. За домовленістю відведення може відбутись тільки після тижневої тиші на цій ділянці.

      Розведення військ – це умова Кремля для зустрічі Зеленського з Путіним у Парижі в нормандському форматі. Проте, чи будуть наслідки їхньої розмови позитивними – сумнівно. Адже ні бойовики, ні російські пропагандисти не приховують своїх намірів.

      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      А, по-друге, подібне розведення уже було у 2016 році. У тому самому містечку Золоте на Луганщині. Так само, як і на ділянці Богданівка-Петрівське. Проте згодом повернулися на свої позиції через обстріли бойовиків.

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      План розведення по суті старий. Навіть, переговорами займається та ж група дипломатів. Проте сьогодні заплановане розведення сил на Донбасі відкладається, адже бойовики продовжують гатити в бік українських позицій. Ба більше, у генштабі заговорили про перенесення розведення з Золотого-4 до сусідньої Катеринівки.

      Як і де відбуватиметься процес розведення військ?

      У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.

      Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів,
      – наголосили в Міноборони.

      Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

      • відведення особового складу з обох сторін,
      • демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Збройні сили України Володимир Зеленський Володимир Путін
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