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      Поддерживают ли местные жители и военные разведение войск: заявление к Президенту Зеленскому

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      Сегодня должно начаться разведение сил и средств возле Петровского Донецкой области и Золотого – Луганской. Именно эти позиции согласованы в Минске и это одно из условий проведения встречи в нормандском формате. Однако, и военные, и местные против такой инициативы властей. Тем более, что подобное разведение уже было в 2016 году и не принесло мира в эти населенные пункты.

      Что думают местные жители

      Отступить на километр от линии соприкосновения возле Петровского Донецкой области и Золотого – Луганской. И ликвидировать все укрепления и сооружения. Это должны одновременно сделать российские наемники и наши военные. Для жителей поселка Золотое это означает, что их дома окажутся в неконтролируемой никем зоне.

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      Местные боятся, что после отвода украинских войск они окажутся в опасности. Следовательно, даже обратились с письменным заявлением к президенту, чтобы не отводить украинские войска.

      Заява місцевого населення
      Заявление местного населения

      Текст обращения пока подписали более 50 человек , из общей численности около полутысячи поселка Золотое-4, который является спутником одноименного города. Сбор подписей продолжается. Зато, полиция уже начала готовиться к возможному отводу.

      Местные жители жалуются, что им никто не объяснил куда будут отходить войска, что такое формула Штайнмайера и главное, что будет с ними.

      Позиция военных

      Золотое украинские войска в тяжелых боях освободили еще в начале войны в 2014 году. Поэтому покидать свои окопы военные не хотят, но приказ командования, говорят, выполнят.

      Нам бы разведение в их сторону до границы. Нам историческое от Сяна до Дона не надо. Нам свое забрать,
      – рассказал военнослужащий Вооруженных Сил Украины Максим.

      Но делать это пока рискованно, потому что боевики ежедневно стреляют в районе разведения и умышленно срывают запланированные действия. По договоренности отвод может состояться только после недельной тишины на этом участке.

      Разведение войск – это условие Кремля для встречи Зеленского с Путиным в Париже в нормандском формате. Однако, будут ли последствия их разговора положительными – сомнительно. Ведь ни боевики, ни российские пропагандисты не скрывают своих намерений.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      А, во-вторых, подобное разведение уже было в 2016 году. В том же городке Золотое на Луганщине. Так же, как и на участке Богдановка-Петровское. Однако впоследствии вернулись на свои позиции из-за обстрелов боевиков.

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      План разведения по сути старый. Даже, переговорами занимается та же группа дипломатов. Однако сегодня запланированное разведение сил на Донбассе откладывается, ведь боевики продолжают бить в сторону украинских позиций. Более того, в генштабе заговорили о переносе разведения с Золотого-4 в соседнюю Катериновку.

      Как и где будет происходить процесс разведения войск?

      В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

      Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней,
      – отметили в Минобороны.

      Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

      • отвод личного состава с обеих сторон,
      • демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Разведение войск Владимир Путин Владимир Зеленский
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