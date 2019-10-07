Поддерживают ли местные жители и военные разведение войск: заявление к Президенту Зеленскому

Сегодня должно начаться разведение сил и средств возле Петровского Донецкой области и Золотого – Луганской. Именно эти позиции согласованы в Минске и это одно из условий проведения встречи в нормандском формате. Однако, и военные, и местные против такой инициативы властей. Тем более, что подобное разведение уже было в 2016 году и не принесло мира в эти населенные пункты.

Что думают местные жители

Отступить на километр от линии соприкосновения возле Петровского Донецкой области и Золотого – Луганской. И ликвидировать все укрепления и сооружения. Это должны одновременно сделать российские наемники и наши военные. Для жителей поселка Золотое это означает, что их дома окажутся в неконтролируемой никем зоне.

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Местные боятся, что после отвода украинских войск они окажутся в опасности. Следовательно, даже обратились с письменным заявлением к президенту, чтобы не отводить украинские войска.



Заявление местного населения

Текст обращения пока подписали более 50 человек , из общей численности около полутысячи поселка Золотое-4, который является спутником одноименного города. Сбор подписей продолжается. Зато, полиция уже начала готовиться к возможному отводу.

Местные жители жалуются, что им никто не объяснил куда будут отходить войска, что такое формула Штайнмайера и главное, что будет с ними.

Позиция военных

Золотое украинские войска в тяжелых боях освободили еще в начале войны в 2014 году. Поэтому покидать свои окопы военные не хотят, но приказ командования, говорят, выполнят.

Нам бы разведение в их сторону до границы. Нам историческое от Сяна до Дона не надо. Нам свое забрать,

– рассказал военнослужащий Вооруженных Сил Украины Максим.

Но делать это пока рискованно, потому что боевики ежедневно стреляют в районе разведения и умышленно срывают запланированные действия. По договоренности отвод может состояться только после недельной тишины на этом участке.

Разведение войск – это условие Кремля для встречи Зеленского с Путиным в Париже в нормандском формате. Однако, будут ли последствия их разговора положительными – сомнительно. Ведь ни боевики, ни российские пропагандисты не скрывают своих намерений.



Владимир Зеленский

А, во-вторых, подобное разведение уже было в 2016 году. В том же городке Золотое на Луганщине. Так же, как и на участке Богдановка-Петровское. Однако впоследствии вернулись на свои позиции из-за обстрелов боевиков.

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План разведения по сути старый. Даже, переговорами занимается та же группа дипломатов. Однако сегодня запланированное разведение сил на Донбассе откладывается, ведь боевики продолжают бить в сторону украинских позиций. Более того, в генштабе заговорили о переносе разведения с Золотого-4 в соседнюю Катериновку.

Как и где будет происходить процесс разведения войск?

В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Сейчас проходит его реализация.

Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, которое должно осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней,

– отметили в Минобороны.

Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа:

отвод личного состава с обеих сторон,

демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала