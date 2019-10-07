Міністр оборони Загороднюк у Золотому: місцеві жителі підтримують розведення військ – фото

Міністр оборони України Андрій Загороднюк відвідав селище Золоте на Луганщині, де заплановано розведення військ. Разом з ним приїхали начальник Генштабу Руслан Хомчак, заступник голови Нацполіції Вадим Троян та міністр у справах ветеранів Оксана Коляда.

Глава оборонного відомства зустрівся із місцевими жителями, волонтерами та військовими ЗСУ, які виконують бойові завдання у Золотому. Про це повідомляє сайт Міноборони.

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За результатами цієї поїздки в міністерстві створять координаційний центр. Його завданням стане оперативне вирішення усіх проблемних питань і забезпечення безпеки громадян. Глава Міноборони також підтвердив готовність відповідних структур громадянського військового співробітництва ЗСУ та Нацполіції.

Ми спілкувалися з великою кількістю людей, в тому числі запитали про їхнє ставлення до процесу розведення військ, до тих подій, що відбуваються. Можу з упевненістю сказати – місцеве населення в цілому підтримує концепцію розведення сил і ті плани, які у нас є,

– зазначив Загороднюк.

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Андрій Загороднюк в районі проведення ООС / фото Міністерства оборони

Як і де відбуватиметься процес розведення військ?

У 2016 році було підписане рамкове рішення ТКГ про розведення сил і засобів на трьох ділянках, межі яких закріплені у домовленостях: у Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Наразі проходить його реалізація.

Розведення відбувається на відстань 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто таким що має здійснюватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів,

– наголосили в Міноборони.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи:

відведення особового складу з обох сторін,

демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу