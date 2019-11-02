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      У Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста: фото

      187 Читать новость на русском
      Монтаж моста у Станиці Луганській
      Монтаж моста у Станиці Луганській / facebook.com/odalug

      У Станиці Луганській у суботу почався монтаж другої металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

      Першу металоконструкцію – діафрагму – змонтували 31 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної державної адміністрації.

      До теми: Біля мосту у Станиці Луганській встановлюють автобусні зупинки

       

      Роботи по відновленню мосту у Станиці Луганській продовжуються / фото Луганська обласна державна адміністрація

      Що відомо про роботи з відновлення мосту?30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській. Зеленський раніше стверджував, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській.

      До речі, за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу
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