У Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста: фото

У Станиці Луганській у суботу почався монтаж другої металоконструкції автомобільного мосту через річку Сіверський Донець.

Першу металоконструкцію – діафрагму – змонтували 31 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної державної адміністрації.

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Роботи по відновленню мосту у Станиці Луганській продовжуються / фото Луганська обласна державна адміністрація

Що відомо про роботи з відновлення мосту?30 червня завершився процес розведення військ у Станиці Луганській. Зеленський раніше стверджував, що у листопаді планують відкрити повноцінний міст у Станиці Луганській.



До речі, за перебігом відновлювальних робіт можна стежити в режимі онлайн. Посилання на цілодобову трансляцію розміщено на сайті президента.