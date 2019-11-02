23:36
2 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, сегодня
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста: фото

      23 Читати новину українською
      Монтаж моста в Станице Луганской
      Монтаж моста в Станице Луганской / facebook.com/odalug

      В Станице Луганской в субботу начался монтаж второй металлоконструкции автомобильного моста через реку Северский Донец.

      Первую металлоконструкцию – диафрагму – смонтировали 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

      К теме: Возле моста в Станице Луганской устанавливают автобусные остановки

      Работы по восстановлению моста в Станице Луганской продолжаются / фото Луганская областная государственная администрация

      Что известно о работах по восстановлению моста?30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.

      Кстати, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.

      blog_ava
      Техника войны: "Укроборонпром" передал оружие ВСУ. Зачем США советские БТР
      сегодня
      2415
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Реинтеграция Донбасса Война на Донбассе Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 ноября: Дубневича отпускают под залог, Свитолина сыграет в финале года
      сегодня , 22:03 Главные новости 2 ноября: Дубневича отпускают под залог, Свитолина сыграет в финале года
      Ірина Вихрущ 126
      Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      сегодня , 22:00 Как уберечься от сезонной простуды: интересные советы
      Леонід Петров 308
      Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      сегодня , 19:00 Двопартійність на орбіті, або В Україні вимальовуються дві фундаментальні ідеології
      Блог Соцмережі 1024
      Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      сегодня , 18:00 Чому відбулася перша штовханина у Верховній Раді: скандальне листування Яременка
      Антон Голобородько 276
      США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      сегодня , 16:00 США можуть повторити сумну долю Стародавнього Риму, – Al Jazeera
      Світові Медіа 1893
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук