В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста: фото
В Станице Луганской в субботу начался монтаж второй металлоконструкции автомобильного моста через реку Северский Донец.
Первую металлоконструкцию – диафрагму – смонтировали 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.
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Работы по восстановлению моста в Станице Луганской продолжаются / фото Луганская областная государственная администрация
Что известно о работах по восстановлению моста?30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.
Кстати, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.
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