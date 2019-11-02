В Станице Луганской начался монтаж второй металлоконструкции моста: фото

В Станице Луганской в субботу начался монтаж второй металлоконструкции автомобильного моста через реку Северский Донец.

Первую металлоконструкцию – диафрагму – смонтировали 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации.

К теме: Возле моста в Станице Луганской устанавливают автобусные остановки

Работы по восстановлению моста в Станице Луганской продолжаются / фото Луганская областная государственная администрация

Что известно о работах по восстановлению моста?30 июня завершился процесс разведения войск в Станице Луганской. Зеленский ранее утверждал, что в ноябре планируют открыть полноценный мост в Станице Луганской.



Кстати, за ходом восстановительных работ можно следить в режиме онлайн. Ссылка на круглосуточную трансляцию размещена на сайте президента.