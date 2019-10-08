Сіра зона ніким не контролюється, – мешканка Станиці Луганської розповіла, яка там ситуація

У Станиці Луганській у липні 2019 року провели розведення військ за наказом Президента України. Проте понад 100 будинків на Донбасі потрапили у так звану сіру зону, куди навіть не завжди їдуть "швидкі".

Про це розповіла мешканка Станиці Луганської Наталя Журбенко у прямому ефірі 24 каналу.

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Що відбувається в Станиці Луганській?

За словами мешканці Станиці Луганської, 74 будинки відійшли в так звану сіру зону. Поліція контролює цю територію лише вночі.

Сіра зона ніким не контролюється. Поліція поруч проходить, але якщо ти зайдеш в сіру зону і з тобою щось станеться – ніхто не зможе допомогти тобі (мається на увазі ні поліція, ні швидка медична допомога, – 24 канал),

– сказала жінка.

Як налаштовані люди в Станиці Луганській?

Наталя Журбенко розповіла, що в людей різні настрої. "Розумієте, все залежить від того, де перебувають їхні діти: якщо діти з того боку (йдеться про окуповану територію, – 24 канал), то вони чекають наших хлопців, а якщо вони за Україну – то дуже нервують", – наголосила жінка.



Станиця Луганська розташована в сірій зоні розведення сил

Мешканка Станиці Луганської додала, що у 2016 році влада адміністрації зустрічалися з місцевими патріотичними силами та питали їхньої думки, проте зараз це відбулося швидко, ні з ким не обговорюючи нічого. Людей просто поставили перед фактом.

"Повної тиші немає, нещодавно прилітала 82-га міна в район Депо. Кажуть, що лежить по позиціям військових, але ж вони теж люди", – відповіла Наталя Журбенко.

Як пройшов автопробіг проти розведення військ?

"На акцію автопробігу в Станиці Луганській приїхало близько 30 автомобілів – це всі мешканці Луганщини, лише один бус був з представниками Києва і Полтави. Місцеві також прийшли, адже вони більше всього хвилюються, бо для них гарантією є лише ЗСУ, бо поліція нічого не зробить", – підсумувала жінка.