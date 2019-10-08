01:21
8 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского
      Вєсті Кремля
      21:41, 7 октября
      Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского
      Вєсті.UA
      21:16, 7 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Серая зона никем не контролируется, – жительница Станицы Луганской рассказала, какая ситуация

      11 Читати новину українською
      Станица Луганская
      Станица Луганская / 24 канал

      В Станице Луганской в июле 2019 года провели разведение войск по приказу Президента Украины. Однако более 100 домов на Донбассе попали в так называемую серую зону, куда даже не всегда едут "скорые".

      Об этом рассказала жительница Станицы Луганской Наталья Журбенко в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Как и на какое расстояние будут разводить войска: объяснения военного командования

      Что происходит в Станице Луганской?

      По словам жителей Станицы Луганской, 74 дома отошли в так называемую серую зону. Полиция контролирует эту территорию только ночью.

      Серая зона никем не контролируется. Полиция рядом проходит, но если ты зайдешь в серую зону и с тобой что-то случится – никто не сможет помочь тебе (имеется в виду ни полиция, ни скорая медицинская помощь, – 24 канал),
      – сказала женщина.

      Как настроены люди в Станице Луганской?

      Наталья Журбенко рассказала, что у людей разные настроения. "Понимаете, все зависит от того, где находятся их дети: если дети с той стороны (речь идет про оккупированную территорию, – 24 канал), то они ждут наших ребят, а если они за Украину – то очень нервничают", – отметила женщина.


      Станица Луганская находится в серой зоне разведения сил

      Жительница Станицы Луганской добавила, что в 2016 году власти администрации встречались с местными патриотическими силами и спрашивали их мнение, однако сейчас это произошло быстро, ни с кем не обсуждая ничего. Людей просто поставили перед фактом.

      "Полной тишины нет, недавно прилетала 82-я мина в район Депо. Говорят, что лежит по позициям военных, но они тоже люди", – ответила Наталья Журбенко.

      Как прошел автопробег против разведения войск?

      "На акцию автопробега в Станице Луганской приехало около 30 автомобилей – это все жители Луганщины, лишь один бус был с представителями Киева и Полтавы. Местные пришли, ведь они больше всего волнуются, потому что для них гарантией является только ВСУ, потому что полиция ничего не сделает", – подытожила женщина.

      blog_ava
      Суд взял под стражу экс-нардепа Пашинского
      7 октября
      1036
      Автор: Мария Бондар
      Теги: Вооруженные силы Украины Украина – Россия Разведение войск Война на Донбассе Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 7 октября: Пашинский за решеткой и срыв разведения войск на Донбассе
      7 октября , 22:20 Главные новости 7 октября: Пашинский за решеткой и срыв разведения войск на Донбассе
      Емал Набі 372
      Уничтожили медицину и обнесли полуостров колючей проволокой: новости Крымнаша
      7 октября , 22:00 Уничтожили медицину и обнесли полуостров колючей проволокой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 559
      Сакральные жертвы Кремля: самые известные жертвы режима Путина
      7 октября , 21:30 Сакральные жертвы Кремля: самые известные жертвы режима Путина
      Світлана Попова 156
      Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
      7 октября , 21:04 Обзор Honor 20 Pro: как снимает одна из лучших камер в мире
      Ірина Полицька 113
      Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      7 октября , 19:00 Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      Інна Жолобович 161
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук