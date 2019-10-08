Серая зона никем не контролируется, – жительница Станицы Луганской рассказала, какая ситуация

В Станице Луганской в июле 2019 года провели разведение войск по приказу Президента Украины. Однако более 100 домов на Донбассе попали в так называемую серую зону, куда даже не всегда едут "скорые".

Об этом рассказала жительница Станицы Луганской Наталья Журбенко в прямом эфире 24 канала.

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Что происходит в Станице Луганской?

По словам жителей Станицы Луганской, 74 дома отошли в так называемую серую зону. Полиция контролирует эту территорию только ночью.

Серая зона никем не контролируется. Полиция рядом проходит, но если ты зайдешь в серую зону и с тобой что-то случится – никто не сможет помочь тебе (имеется в виду ни полиция, ни скорая медицинская помощь, – 24 канал),

– сказала женщина.

Как настроены люди в Станице Луганской?

Наталья Журбенко рассказала, что у людей разные настроения. "Понимаете, все зависит от того, где находятся их дети: если дети с той стороны (речь идет про оккупированную территорию, – 24 канал), то они ждут наших ребят, а если они за Украину – то очень нервничают", – отметила женщина.



Станица Луганская находится в серой зоне разведения сил

Жительница Станицы Луганской добавила, что в 2016 году власти администрации встречались с местными патриотическими силами и спрашивали их мнение, однако сейчас это произошло быстро, ни с кем не обсуждая ничего. Людей просто поставили перед фактом.

"Полной тишины нет, недавно прилетала 82-я мина в район Депо. Говорят, что лежит по позициям военных, но они тоже люди", – ответила Наталья Журбенко.

Как прошел автопробег против разведения войск?

"На акцию автопробега в Станице Луганской приехало около 30 автомобилей – это все жители Луганщины, лишь один бус был с представителями Киева и Полтавы. Местные пришли, ведь они больше всего волнуются, потому что для них гарантией является только ВСУ, потому что полиция ничего не сделает", – подытожила женщина.