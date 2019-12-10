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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Формулу Штайнмайера включат в законодательство Украины

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      Во Франции состоялась встреча в нормандском формате / president.gov.ua

      Саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже итоговым брифингом, который произошел ночью 10 декабря. В это же время опубликовали документ, который согласовали участники встречи. В нем, среди прочего, говорится и о том, что формулу Штаймаера необходимо включить в законодательство Украины.

      Отдельный пункт итогового документа саммита в нормандском формате касается имплементации политической части минских договоренностей.

      Важно: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

      В тексте документа говорится, что стороны "считают необходимым включить формулу Штайнмайера" в законодательство Украины в соответствии с ее версией, согласованной "нормандской четверкой" и трехсторонней контактной группой".

      "Мы никогда не обсуждали то, как формула Штайнмайера будет выглядеть в реальной жизни. Теперь будем обсуждать: документ будет гибким и оживленным", – заявил по этому поводу президент франции Макрон.

      Что такое формула Штайнмайера?

      Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

      Формула Штайнмайера предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

      О чем еще говорится в документе, согласованном на нормандском саммите, – читайте в материале 24 канала.

      Смотрите видео пресс-конференции Зеленского, Путина, Меркель и Макрона:

      Что известно о нормандском саммите 2019 года? Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.

      Все двусторонние и общие встречи саммита проходили в закрытом формате. Главная тема саммита – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.

      Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

      Нормандская встреча завершилась: полное видео брифинга
      сегодня
      10252
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Законодательство Формула Штайнмайера
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