Формулу Штайнмайера включат в законодательство Украины

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже итоговым брифингом, который произошел ночью 10 декабря. В это же время опубликовали документ, который согласовали участники встречи. В нем, среди прочего, говорится и о том, что формулу Штаймаера необходимо включить в законодательство Украины.

Отдельный пункт итогового документа саммита в нормандском формате касается имплементации политической части минских договоренностей.

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В тексте документа говорится, что стороны "считают необходимым включить формулу Штайнмайера" в законодательство Украины в соответствии с ее версией, согласованной "нормандской четверкой" и трехсторонней контактной группой".

"Мы никогда не обсуждали то, как формула Штайнмайера будет выглядеть в реальной жизни. Теперь будем обсуждать: документ будет гибким и оживленным", – заявил по этому поводу президент франции Макрон.

Что такое формула Штайнмайера?

Это формула, предложенная бывшим министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

Формула Штайнмайера предусматривает:

Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.

О чем еще говорится в документе, согласованном на нормандском саммите, – читайте в материале 24 канала.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского, Путина, Меркель и Макрона:

Что известно о нормандском саммите 2019 года? Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.



Все двусторонние и общие встречи саммита проходили в закрытом формате. Главная тема саммита – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.



Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".