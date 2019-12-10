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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Формулу Штайнмаєра включать в законодавство України

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      У Франції відбулася зустріч у нормандському форматі / president.gov.ua

      Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" завершився у Парижі підсумковим брифінгом, який відбувся вночі 10 грудня. У цей же час опублікували документ, який погодили учасники зустрічі. У ньому, серед іншого, мовиться і про те те, що формулу Штаймаєра необхідно включити в законодавство України.

      Окремий пункт підсумкового документу саміту в нормандському форматі стосується імплементації політичної частини мінських домовленостей.

      Важливо: Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

      У тексті документу мовиться, що сторони "вважають за необхідне включити формулу Штайнмаєра" в законодавство України відповідно до її версії, погодженої "нормандською четвіркою" та Тристоронньою контактною групою".

      "Ми ніколи не обговорювали те, як формула Штайнмаєра виглядатиме у реальному житті. Тепер обговорюватимемо: документ буде гнучким і оживленим", – заявив з цього приводу президент франції Макрон.

      Що таке формула Штайнмаєра?

      Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.

      Формула Штайнмаєра передбачає:

      • Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
      • Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

      Про що ще мовиться у документі, погодженому на нормандському саміті – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Дивіться відео пресконференції Зеленського, Путіна, Меркель та Макрона:

      Що відомо про нормандський саміт 2019 року? Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

      Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

      Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

      Про що домовилась "нормандська четвірка": перші новини
      9 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Формула Штайнмаєра Законодавство
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