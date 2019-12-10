Путин заявил о "потеплении" в российско-украинских отношениях
Президент России Владимир Путин заявил о потеплении в отношениях с Украиной. По его словам, на это указывают недавний обмен пленными, разведение сил в трех участках на Донбассе и даже сама встреча в нормандском формате.
Все это вместе дает основания считать, что процесс развивается в правильном направлении, заявил Путин во время пресс-конференции после встречи в нормандском формате.
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Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы все вопросы и проблемы закончились, а конфликт все же закончился. Но здесь важно, чтобы был прямой диалог. Ни один конфликт в мире не заканчивался без прямого диалога,
– заявил президент России.
Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс в договоренностях об обмене пленными, разведении войск и прекращении огня. Выразил он свое мнение и о так называемом "потеплении" в отношениях России и Украины.
"Я думаю, что не может речь идти о потеплении, ведь мы постоянно видим новые столкновения и новые жертвы. Даже пока мы договариваемся, есть жертвы. Но нынешняя встреча – это важный этап на сегодня", – отметил Эммануэль Макрон.
О чем Зеленский и Путин договорились в Париже
- Следующая встреча нормандской четверки должна состояться через 4 месяца;
- До 31 декабря должен состояться новый обмен пленными;
- Полное прекращение огня на Донбассе должно быть завершено до 31 декабря;
- Разведение войск на Донбассе состоится в трех новых точках.