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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Путин заявил о "потеплении" в российско-украинских отношениях

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      Путин: обмен пленными и разведение на Донбассе указывают на потепление в отношениях / esquire.ru

      Президент России Владимир Путин заявил о потеплении в отношениях с Украиной. По его словам, на это указывают недавний обмен пленными, разведение сил в трех участках на Донбассе и даже сама встреча в нормандском формате.

      Все это вместе дает основания считать, что процесс развивается в правильном направлении, заявил Путин во время пресс-конференции после встречи в нормандском формате.

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      Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы все вопросы и проблемы закончились, а конфликт все же закончился. Но здесь важно, чтобы был прямой диалог. Ни один конфликт в мире не заканчивался без прямого диалога,
      – заявил президент России.

      Со своей стороны президент Франции Эммануэль Макрон отметил прогресс в договоренностях об обмене пленными, разведении войск и прекращении огня. Выразил он свое мнение и о так называемом "потеплении" в отношениях России и Украины.

      "Я думаю, что не может речь идти о потеплении, ведь мы постоянно видим новые столкновения и новые жертвы. Даже пока мы договариваемся, есть жертвы. Но нынешняя встреча – это важный этап на сегодня", – отметил Эммануэль Макрон.

      О чем Зеленский и Путин договорились в Париже

      • Следующая встреча нормандской четверки должна состояться через 4 месяца;
      • До 31 декабря должен состояться новый обмен пленными;
      • Полное прекращение огня на Донбассе должно быть завершено до 31 декабря;
      • Разведение войск на Донбассе состоится в трех новых точках.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Нормандская встреча 2019 Владимир Путин Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Обмен пленными
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