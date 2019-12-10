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      Путін заявив про "потепління" у російсько-українських відносинах

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      Путін: обмін полоненими і розведення на Донбасі вказують на потепління у відносинах / esquire.ru

      Президент Росії Володимир Путін заявив про потепління у відносинах з Україною. За його словами, на це вказують нещодавній обмін полоненими, розведення сил у трьох ділянках на Донбасі і навіть сам зустріч у нормандському форматі.

      Усе це разом дає підстави вважати, що процес розвивається у правильному напрямку, заявив Путін під час пресконференції після зустрічі у нормандському форматі.

      Важливо! Нормандська зустріч завершилась: повне відео брифінгу

      Росія зі свого боку буде робити все для того, щоб усі питання та проблеми закінчилися, а конфлікт все ж таки закінчився. Але тут важливо, щоб був прямий діалог. Жоден конфлікт у світі не закінчувався без прямого діалогу,
      – заявив президент Росії.

      Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон відзначив прогрес у домовленостях про обмін полоненими, розведення військ та припинення вогню. Висловив він свою думку і щодо так званого "потепління" у відносинах Росії та України.

      "Я думаю, що не може йтися про потепління, адже ми постійно бачимо нові зіткнення та нові жертви. Навіть поки ми домовляємося, є жертви. Але нинішня зустріч – це важливий етап на сьогодні", – наголосив Еммануель Макрон.

      Про що Зеленський і Путін домовилися у Парижі

      • Наступна зустріч нормандської четвірки має відбутися через 4 місяці;
      • До 31 грудня має відбутися новий обмін полоненими;
      • Повне припинення вогню на Донбасі має бути до 31 грудня;
      • Розведення військ на Донбасі відбудеться у трьох нових точках.
      Зеленський і Путін поговорили тет-а-тет у Парижі: відео
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Володимир Путін Війна на Донбасі Обмін полоненими
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