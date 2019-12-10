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      Путин в Париже: Украина должна амнистировать боевиков и изменить Конституцию

      22 Читати новину українською
      Путин настаивает на амнистии для боевиков / pnp.ru

      В Париже завершилась совместная встреча лидеров стран нормандского формата. Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость выполнения так называемого соглашения "Минск-1", в частности, об амнистии боевиков и особом статусе для Донбасса, прописанном в Конституции Украины.

      По оценкам России, разведения войск на первых трех участках стало важным шагом для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом Путин заявил на совместной пресс-конференции, состоявшейся после заседания за закрытыми дверями.

      Важно! Нормандская встреча: Зеленский объявил о полном прекращении огня на Донбассе до конца года

      Рассчитываем, что разведение будет поэтапно продолжено, а на участках, где оно состоится, будут проводиться работы по разминированию. Нужно синхронизировать процесс перемирия с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями,
      – заявил президент России.

      По его словам, речь идет прежде всего о внесении изменений в Конституцию Украины, которые бы закрепили особый статус Донбасса на постоянной основе. Нужно продлить действие договора об особом статусе отдельных регионов, а в конце придать этой норме постоянный статус.

      "Не стоит затягивать и с выполнением других обязательств, а именно амнистии и законодательного запрета на уголовное преследование лиц, участвовавших в событиях на Востоке Украины", – заявил Владимир Путин.

      Кроме того, он выступил за увеличение количества пунктов пропуска на линии столкновения, чтобы создать максимально комфортные условия для быстрого прохождения контрольных процедур.

      О чем Зеленский и Путин договорились в Париже:

      • Следующая встреча нормандской четверки должна состояться через 4 месяца;
      • До 31 декабря должен состояться новый обмен пленными;
      • Полное прекращение огня на Донбассе должно быть проведено по 31 декабря;
      • Разведение войск на Донбассе состоится в трех новых точках.
      Пока Путин "мирится" в Париже, российский депутат заявил о намерении присоединить Донбасс
      9 декабря
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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