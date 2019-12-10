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      Путін у Парижі: Україна має амністувати бойовиків і змінити Конституцію щодо статусу Донбасу

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      Путін наполягає на амністії для бойовиків / pnp.ru

      У Парижі завершилася спільна зустріч лідерів країн нормандського формату. Президент Росії Володимир Путін наголосив на необхідності виконання так званої угоди "Мінськ-1", зокрема, у частині про амністію бойовиків та особливий статус для Донбасу, прописаний у Конституції України.

      За оцінками Росії, розведення військ на перших трьох ділянках стало важливим кроком для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це Путін заявив на спільній пресконференції, що відбулася після засідання за закритими дверима.

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      Розраховуємо, що розведення буде поетапно продовжено, а на ділянках, де воно відбудеться, проводитимуться роботи з розмінування. Потрібно також синхронізувати процес перемир'я з проведенням в Україні політичних реформ, передбачених мінськими угодами,
      – заявив президент Росії.

      За його словами, мовиться найперше про внесення змін до Конституції України, які б закріпили особливий статус Донбасу на постійній основі. Потрібно продовжити дію договору про особливий статус окремих регіонів, а в кінці надати цій нормі постійний статус.

      "Не варто затягувати і з виконанням інших зобов'язань, а саме амністії та законодавчій забороні на кримінальне переслідування осіб, що брали участь в подіях на Сході України", – заявив Володимир Путін.

      Крім того, він виступив за збільшення кількості пунктів пропуску на лінії зіткнення, аби створити максимально комфортні умови для швидкого проходження контрольних процедур.

      Про що Зеленський і Путін домовилися у Парижі

      • Наступна зустріч нормандської четвірки має відбутися через 4 місяці;
      • До 31 грудня має відбутися новий обмін полоненими;
      • Повне припинення вогню на Донбасі має бути до 31 грудня;
      • Розведення військ на Донбасі відбудеться у трьох нових точках.
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      Теги: Новини України Новини політики
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