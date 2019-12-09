Ціна домовленостей з Росією: цинічні обіцянки, яких не дотримався Путін

За шість років війни російські окупаційні війська жодного разу не виконали зобов'язань, зокрема закріплених в двох Мінських угодах. Про найтрагічніші сторінки російсько-української війни та підступність ворога – читайте в матеріалі 24 каналу.

20 червня 2014 року президент Петро Порошенко оголосив перше у російсько-українській війні перемир'я.

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Проросійські сили на нього погодилися, однак не дотримувались. Це стало початком цілої низки домовленостей, яких не дотримувалися російські окупанти. Вже на третій день бойовики збили український гелікоптер МІ-8 на горі Карачун.



Місце катастрофи гелікоптера МІ-8

За тиждень перемир'я загинули десятки військових та цивільних. В останній день перемир'я Володимир Путін цинічно запропонував його продовжити. Після того українські війська відновили наступ. 10 серпня війська почали операцію зі звільнення Іловайська.

Вже до 19 серпня було звільнено більшу частину міста. Москва була не готова миритися з поразкою. У ніч проти 24 серпня 3,5 тисячі російських солдатів, 60 танків та стільки ж гармат перетнули українсько-російський кордон і взяли в оточення українські війська.

26 серпня у Мінську відбулася зустріч українського та російського президентів, де Путін обіцяв безпечний вихід українських військових з Іловайська. Та російські війська підступно розстріляли колони військових.

Що відомо про бої за Іловайськ?Розпочалися криваві бої 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.



29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.



За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

А вже за тиждень у Мінську підписали перші угоди про припинення вогню та перемир'я. Та обіцянки росіян знову виявилися брехнею. Одразу після підписання російські окупаційні війська почали штурм Донецького аеропорту.



Зруйнована вежа українського Донецького аеропорту

Попри оголошене перемир'я бої за ДАП тривали до 22 січня 2015 року й забрали життя 101 українського захисника.

Що відомо про бої за Донецький аеропорт?Вони тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року. Це стало одним із найбільш запеклих воєнних протистоянь на сході України. Бої розгорнулися між українськими військами, бійцями-добровольцями та силами проросійських збройних угруповань. 18–21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України. 21 січня було ухвалено рішення відвести українських бійців з нового терміналу, оскільки цей об'єкт було повністю зруйновано і він був не придатним для оборони.



Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько "кіборги".

За кілька днів бойовики почали масований наступ на українські війська в районі Дебальцевого. Напередодні чергової зустрічі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії, російські війська знову зайшли на українську землю та утворили сумнозвісний Дебальцевський котел.

12 лютого 2015 року в Мінську підписали нові Мінські угоди, згідно з якими Донбас мав отримати особливий статус. А Росія знову пообіцяла безпечний вихід українських військових з оточення під Дебальцевого. І знову не дотрималася обіцянки.

За даними Міноборони, у боях загинули 110 бійців АТО. Радник президента Юрій Бірюков повідомив, що у Дебальцевому загинули 179 українських військовослужбовців. А журналіст Юрій Бутусов оприлюднив ще інші дані – 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.

І це – лише найтрагічніші випадки. Загалом за шість років було оголошено понад 15 режимів припинення вогню та перемир'я й жодного разу російські окупанти не дотрималися домовленостей.