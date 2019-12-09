Цена договоренностей с Россией: циничные обещания, которые не сдержал Путин

За шесть лет войны российские оккупационные войска ни разу не выполнили обязательств, в частности закрепленных в двух Минских соглашениях. О трагических страницах русско-украинской войны и коварстве врага – читайте в материале 24 канала.

20 июня 2014 года президент Петр Порошенко объявил первое в российско-украинской войне перемирие.

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Пророссийские силы на него согласились, однако не следовали. Это стало началом целого ряда договоренностей, которых не придерживались российские оккупанты. Уже на третий день боевики сбили украинский вертолет МИ-8 на горе Карачун.



Место катастрофы вертолета МИ-8

За неделю перемирия погибли десятки военных и гражданских. В последний день перемирия Владимир Путин цинично предложил его продолжить. После этого украинские войска возобновили наступление. 10 августа войска начали операцию по освобождению Иловайска.

Уже к 19 августа была освобождена большая часть города. Москва была не готова мириться с поражением. В ночь на 24 августа 3,5 тысячи российских солдат, 60 танков и столько же орудий пересекли украинско-российскую границу и взяли в окружение украинские войска.

26 августа в Минске состоялась встреча украинского и российского президентов, где Путин обещал безопасный выход украинских военных из Иловайска. Но российские войска коварно расстреляли колонны военных.

Что известно о боях за Иловайск?

Начались кровавые бои 10 августа 2014 года. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.



29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.



По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести.

А уже через неделю в Минске подписали первые соглашения о прекращении огня и перемирии. И обещания россиян снова оказались ложью. Сразу после подписания российские оккупационные войска начали штурм Донецкого аэропорта.



Разрушенная башня украинского Донецкого аэропорта

Несмотря на объявленное перемирие бои за ДАП продолжались до 22 января 2015 года и унесли жизни 101 украинского защитника.

Что известно о боях за Донецкий аэропорт?

Они продолжались с сентября 2014 года до 21 января 2015 года. Это стало одним из самых ожесточенных военных противостояний на востоке Украины. Бои развернулись между украинскими войсками и бойцами-добровольцами и силами пророссийских вооруженных группировок. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала аэропорта погибли 58 защитников Украины. 21 января было принято решение отвести украинских бойцов из нового терминала, поскольку этот объект полностью разрушен и он был не пригодным для обороны.



Оборона терминалов аэропорта длилась 242 дня. Бои за Донецкий аэропорт стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

За несколько дней боевики начали массированное наступление на украинские войска в районе Дебальцево. Накануне очередной встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России, российские войска снова ступили на украинскую землю и образовали пресловутый Дебальцевский котел.

12 февраля 2015 года в Минске подписали новые Минские соглашения, согласно которым Донбасс должен был получить особый статус. А Россия снова пообещала безопасный выход украинских военных из окружения под Дебальцево. И снова не сдержала обещания.

По данным Минобороны, в боях погибли 110 бойцов АТО. Советник президента Юрий Бирюков сообщил, что в Дебальцево погибли 179 украинских военнослужащих. А журналист Юрий Бутусов обнародовал другие данные – 159 погибших, 118 пленных, 36 пропавших без вести.

И это – лишь самые трагические случаи. Всего за шесть лет было объявлено более 15 режимов прекращения огня и перемирия и ни разу российские оккупанты не соблюдали договоренностей.