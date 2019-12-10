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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Иногда возникал жесткий разговор, – Зеленский о впечатлениях от Путина

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      Владимир Зеленский и Владимир Путин / ТАСС

      Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

      Зеленский признал, что было сложно договариваться с Путиным, поскольку они с ним разные по темпераменту люди.

      Важно: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

      Самым сложным вопросом оказался вопрос границы. Глава украинского государства рассказал, что пытался обсудить эту проблему в рамках четырехстороннего формата и в ходе личной встречи с Путиным.

      Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которые мы касались на двусторонней встрече. Естественная биомеханика у него,
      – отметил Зеленский.

      В то же время, президент Украины сказал, что президенты были очень уставшие. Поэтому, местами возникала и "мощный" и жесткий разговор.

      На вопрос журналистов, переиграл ли он Путина, Зеленский сказал, что не знает "кто кого". По его словам, сейчас ему важно быть дипломатом.

      Отметим, что Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. Разговор затянулся на 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

      Нормандская встреча в Париже: все, что известно о результатах и последствиях

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Нормандская встреча 2019
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