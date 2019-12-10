Иногда возникал жесткий разговор, – Зеленский о впечатлениях от Путина

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский признал, что было сложно договариваться с Путиным, поскольку они с ним разные по темпераменту люди.

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Самым сложным вопросом оказался вопрос границы. Глава украинского государства рассказал, что пытался обсудить эту проблему в рамках четырехстороннего формата и в ходе личной встречи с Путиным.

Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которые мы касались на двусторонней встрече. Естественная биомеханика у него,

– отметил Зеленский.

В то же время, президент Украины сказал, что президенты были очень уставшие. Поэтому, местами возникала и "мощный" и жесткий разговор.

На вопрос журналистов, переиграл ли он Путина, Зеленский сказал, что не знает "кто кого". По его словам, сейчас ему важно быть дипломатом.

Отметим, что Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. Разговор затянулся на 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

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