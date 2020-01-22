Зеленский и Путин вскоре встретятся в Израиле, – журналист

23 января президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Их встреча пройдет в Израиле. Оба туда должны прибыть на Форум памяти Холокоста.

О встрече Зеленского и Путина в своем телеграмм-канале написал российский журналист Алексей Венедиктов.

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"В Израиле завтра (23 января) состоится встреча президентов России и Украины. А где же еще им встречаться ", – подчеркнул он.

Некоторые телеграмм-каналы, публикующих "инсайды", эту информацию подтвердили. Также есть информация, что встречу Путина и Зеленского готовит помощник украинского гаранта Андрей Ермак. В Офисе президента в комментарии 24 канала сказали, что в программе визита Зеленского в Израиль его встреча с Путиным предварительно не была запланированной. Правда, пообещали все же выяснить эту информацию.

Заметим, что основания для встречи Зеленского и Путина все же есть. Согласно официальной информации, оба в это время действительно будут находиться в Израиле.

Что известно о визите Зеленского в Израиль

Что до Зеленского, то 23-24 января здесь он будет находиться с рабочим визитом. Цель визита – участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Согласно сообщению пресс-службы украинского президента, в рамках своего визита в Израиль Зеленский должен провести переговоры с руководством этой ближневосточной страны и встретиться с представителями израильских деловых кругов.

Что известно о визите Путина в Израиль

Как сообщает русская служба BBC со ссылкой на израильские СМИ, хозяин Кремля должен прилететь в Израиль утром 23 января, а уже вечером улететь обратно.

Планируется, что здесь он также примет участие в Международном форуме памяти Холокоста, встретится на Западном берегу с президентом частично признанной Палестины Махмудом Аббасом, а также откроет памятник жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке Ган-Сакер.

От визита Путина Израиль ожидает возвращения своей гражданки Наамы Иссахар, которую в Москве за контрабанду наркотиков приговорили к семь с половиной годам колонии. Также ожидается, что Путин проведет конструктивный разговор по Сирии.

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Что известно о предыдущих контактах Путина и Зеленского

Лидеры России и Украины впервые лично встретились во время нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также это была первая встреча украинского и российского президентов за последние 3 года. До этого они несколько раз созванивались. Большая часть телефонных разговоров состоялась по инициативе украинского президента. Стороны обсуждали в основном войну на Донбассе, обмен пленными и возвращение украинских кораблей, которые Россия в прошлом году захватила возле Керченского пролива.

Последний разговор президентов состоялся накануне Нового года и также по инициативе Зеленского, который позвонил Путину. Во время этого разговора лидеры говорили о недавно подписанном газовом соглашении, обмене пленными и успешном выполнении договоренностей, достигнутых на саммите в нормандском формате. Также Зеленский поздравил Путина с праздниками.

Что известно о Международном форуме памяти жертв Холокоста

Он станет одним из крупнейших мероприятий с участием мировых лидеров в истории Израиля. На него соберутся более 60 делегаций из разных стран. По данным израильских СМИ, на форум должны прибыть в общей сложности 45 руководителей государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ. Ожидают приезд лидера Франции Эммануэля Макрона, а также президентов Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Австрии, Чехии и других стран. Кроме того, будут присутствовать короли Испании и Нидерландов. США должен представлять вице-президент Майк Пенс. А британскую делегацию возглавит принц Чарльз.

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