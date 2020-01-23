Зеленский прилетел в Израиль, но не посетит форум памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский 23 января прибыл в Израиль, где, в частности, планировал посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Однако Зеленский решил передать свое место и место украинской делегации "тем, кто пережил эту страшную трагедию".

"На Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям", – написал Зеленский на своей странице в фейсбук.

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Президент также сослался на прессу, которая сообщила, что так же поступили некоторые министры израильского правительства.

Считаю, что это правильно. К тому же это никоим образом не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированы встречи с президентом, премьер-министром и спикером кнессета государства Израиль,

– подчеркнул Зеленский.

Но на главное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда его практически невозможно было сохранить, резюмировал украинский президент.

Что известно о форуме памяти жертв Холокоста?

Одно из крупнейших в истории Израиля мероприятий с участием мировых лидеров. На него соберутся более 60 делегаций из разных стран: 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ.