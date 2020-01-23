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      Зеленский прилетел в Израиль, но не посетит форум памяти Холокоста

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      Зеленский в Израиле 23.01.2020 / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский 23 января прибыл в Израиль, где, в частности, планировал посетить Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Однако Зеленский решил передать свое место и место украинской делегации "тем, кто пережил эту страшную трагедию".

      "На Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям", – написал Зеленский на своей странице в фейсбук.

      К теме: Зеленский заявил о возможности встретиться с Путиным в Израиле

      Президент также сослался на прессу, которая сообщила, что так же поступили некоторые министры израильского правительства.

      Считаю, что это правильно. К тому же это никоим образом не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем участвовать во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированы встречи с президентом, премьер-министром и спикером кнессета государства Израиль,
      – подчеркнул Зеленский.

      Но на главное мероприятие должны попасть те, кто этого больше всего заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг – сохранил жизнь тогда, когда его практически невозможно было сохранить, резюмировал украинский президент.

      Что известно о форуме памяти жертв Холокоста?
      Одно из крупнейших в истории Израиля мероприятий с участием мировых лидеров. На него соберутся более 60 делегаций из разных стран: 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Израиля Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский евреи История Голокост
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