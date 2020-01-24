Зеленський розповів історію власної родини під час Голокосту

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 24 січня з прем’єром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху та розповів йому 3 історії про Голокост. Зокрема, український лідер поділився і історією своєї родини.

"Це історія сім’ї, де було 4 братів. Троє з них, а також їхні батьки та їхні родини стали жертвами Голокосту. Їх розстріляли німецькі окупанти, що увірвалися до України. Залишився четвертий брат, в той час він був на фронті. Він повернувся живим. Пройшов Другу світову війну, зробивши внесок у перемогу над нацизмом та людиноненависницькою ідеологією. Через 2 роки після війни в нього народився син. А через 31 рік у нього народився онук. Через 40 років онук став президентом і сьогодні він стоїть перед Вами, пане прем’єр-міністре", – розповів Зеленський.

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Друга історія

Вони – не євреї, вони – караїми. Такі свідчення під загрозою розстрілу вона дала ССівцям щодо сусідки Волі Полякової та її батька Мордехая Зенгіна. Родину Мойсея Ховайло, його дружину, маленьку дитину вона заховала у селі неподалік Бахчисарая.

Вона – завідувачка дитячого садка в окупованому нацистами Криму – приховала національність своїх вихованців. Видала їх за кримських татар, давала їм татарські імена, навчила їх кримськотатарській мові та звичаям, діставала фальшиві документи та медичні довідки.

Вона – мусульманка за віросповіданням – врятувала 88 євреїв і звали її Сеїде Аріфова.

Третя історія

Його в’язничний номер – 2399. Він, як і решта бранців концтабору, утримувався в жахливих умовах. У 14-му бараці 3-го поля жили до 700 в’язнів. Він відмовився від дострокового звільнення.

Якщо не буду тут, хто допоможе цим людям перейти усі страждання? Вони підуть у вічність зі своїми гріхами у глибокій зневірі, що супроводить їх до пекла,

– він написав це у листі до своїх 6 дітей, що чекали на нього вдома.

Він – український священник греко-католицької церкви. Він рятував євреїв, видавши їм понад 600 церковних метрик про хрещення. Він був за це відправлений до концтабору "Майданек". Його звали Омелян Ковч.

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Ці історії насправді про одне: твоя національність, твоя релігія, вік, стать, місце народження втрачають значення, коли є добре серце, що рухає тобою, і тотальне зло, якому ти протистоїш,

– наголосив Президент України.

Що відомо про візит Зеленського до Ізраїля? Президент України 23 січня прибув до Ізраїля, де зокрема планував відвідати Всесвітній форум пам’яті Голокосту, присвячений 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц (Освенцім). Проте Зеленський вирішив передати своє місце та місце української делегації тим, "хто пережив цю страшну трагедію". У межах візиту глава держави також зустрівся з прем’єр-міністром Ізраїля, заплановані зустрічі і зі спікером кнесету країни. Зеленський відвідав відому Стіну плачу.