Що пишуть іноземні ЗМІ про президентські вибори в Україні

Нині заголовками про українські вибори рясніють іноземні видання. На відміну від телебачення, де обмежуються короткими повідомленнями, міжнародна преса приділяє президентській кампанії в Україні чимало уваги.

Оцінка виборів в Україні

У США чи не найбільше про наші вибори пише сайт Atlantic Council. З початку 2019 року вони почали публікувати різні колонки експертів щодо виборів в Україні. Виборчу кампанію американський ресурс оцінює позитивно.

Читайте також: Скільки кандидати у президенти витратили на передвиборчу кампанію: ЦВК оприлюднило декларації

"Браян Медфорд, який займається стратегічними дослідженнями в Києві, пише про те, що ця кампанія є однією з найчистіших. І його матеріал є на веб-сайті Атлантичної ради", – пояснила журналістка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко.

Однак, компліментів у іноземній пресі значно менше, ніж критики. Ось таке пише про наші вибори Bloomberg: "Найбрудніша" гонка тягне Україну на вибори в небезпечні води. Звинувачення у всьому – від підкупу виборців до прослуховування телефонів та тіньових спонсорів".



The Times of India про вибори: "В українських перегонах дехто закликає до тісних зв'язків з архіворогом Росією"

Відоме видання The New York Times пише, що "непередбачені вибори змушують друзів України насторожитись".

"Західні прибічники України побоюються, що наступний президент країни може не виявити бажання або бути нездатним прискорювати реформи", – йдеться в одній із статей видання.



The New York Times про вибори: "Непередбачені вибори змушують друзів України насторожитись"

Що пишуть про кандидатів?

Пишуть іноземні ЗМІ й про кандидатів. Але лише тих, хто лідирує в рейтингах – Петра Порошенка, Юлію Тимошенко та Володимира Зеленського. Британське видання The Guardian згадував зустріч українського коміка з європейськими послами.

Зустріч з європейськими послами зазнало фіаско. Їхня відповідь: "Чи це якийсь жарт?", – сказав один з дипломатів,

– зазначено у статті.

Американці не люблять, коли Зеленського порівнюють із їхнім Рональдом Рейганом. Мовляв, хоч обидва актори, між ними нічого спільного.



У США не люблять порівнювати Зеленського та Рейгана

Добре знають у світі та про корупційний скандал в "Укроборонпромі". Нарікають на реформи та правосуддя.

Корупція: з Порошенком Україна приречена до безкарності... Жоден високий чиновник старого режиму не перебуває за ґратами. Багато з них втекли за кордоном. Ті, хто залишився в Україні, зокрема, й Геннадій Труханов, можуть фігурувати у кількох розслідуваннях, але вони, здається, не стурбовані,

– написало видання Liberation.

Більше про корупційні схеми в "Укроборонпромі" дивіться у розслідуваннях програми "Наші гроші":



Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі".



Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром".



Третя частина розслідування – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі": фінальна частина скандального розслідування.

А індійських журналістів The Times of India дивує, чому у країні, яка воює з Росією, стільки людей готові проголосувати за проросійського кандидата.

В українських перегонах дехто закликає до тісних зв'язків з архіворогом Росією... У прозахідній країні з 45 мільйонами, яка твердо відкинула своє радянське минуле, значна кількості людей планує голосувати за (Бойка або інших) проросійських діячів...,

– вказало видання The Times of India.

Іноземні журналісти припускають, що Росія може спробувати втрутитися в українські вибори. Зокрема, для того, щоб випробувати методи, які потім можуть використати у США та інших країнах.



Як відбуватимуться вибори президента України