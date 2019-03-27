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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Что пишут иностранные СМИ о президентских выборах в Украине

      207 Читати новину українською

      Сейчас заголовками об украинских выборах пестрят иностранные издания. В отличие от телевидения, где ограничиваются короткими сообщениями, международная пресса уделяет президентской кампании в Украине немало внимания.

      Оценка выборов в Украине
       

      В США больше всего о наших выборах пишет сайт Atlantic Council. С начала 2019 года они начали публиковать различные колонки экспертов по выборам в Украине. Избирательную кампанию американский ресурс оценивает положительно.

      Читайте также: Сколько кандидаты в президенты потратили на предвыборную кампанию: ЦИК обнародовал декларации

      "Брайан Медфорд, который занимается стратегическими исследованиями в Киеве, пишет о том, что эта кампания является одной из самых чистых. И его материал есть на веб-сайте Атлантического совета", – пояснила журналистка "Голоса Америки" Татьяна Ворожко.

      Однако, комплиментов в иностранной прессе значительно меньше, чем критики. Вот такое пишет про наши выборы Bloomberg: "Грязная" гонка тянет Украину на выборы в опасные воды. Обвинения во всем – от подкупа избирателей до прослушивания телефонов и теневых спонсоров".

      вибори іноземні змі

      The Times of India о выборах: "В украинских гонках кое-кто призывает к тесным связям с архиврагом Россией"

      Известное издание The New York Times пишет, что "непредвиденные выборы заставляют друзей Украины насторожиться".

      "Западные сторонники Украины опасаются, что следующий президент страны может не выявить желание или быть неспособным ускорять реформы", – говорится в одной из статей издания.

      вибори іноземні змі

      The New York Times о выборах: "Непредвиденные выборы заставляют друзей Украины насторожиться"

      Что пишут о кандидатах?

      Пишут иностранные СМИ и о кандидатах. Но только тех, кто лидирует в рейтингах – Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимире Зеленском. Британское издание The Guardian вспоминал встречу украинского комика с европейскими послами.

      Встреча с европейскими послами потерпела фиаско. Их ответ: "Это какая-то шутка?", – сказал один из дипломатов,
      – указано в статье.

      Американцы не любят, когда Зеленского сравнивают с их Рональдом Рейганом. Мол, хоть оба актера, между ними ничего общего.

      зеленський

      В США не любят сравнивать Зеленского и Рейгана

      Хорошо знают в мире и о коррупционном скандале в "Укроборонпроме". Сетуют на реформы и правосудие.

      Коррупция: с Порошенко Украина обречена к безнаказанности... Ни один высокий чиновник старого режима не находится за решеткой. Многие из них сбежали за границу. Те, кто остался в Украине, в частности, и Геннадий Труханов, могут фигурировать в нескольких расследованиях, но они, кажется, не обеспокоены,
      – написало издание Liberation.

      Больше о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" смотрите в расследованиях программы " Наши деньги":

      Первая часть расследования – Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме" 

      Вторая часть расследования – Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть резонансного расследования об "Укроборонпроме".

      Третья часть расследования – Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме": финальная часть скандального расследования.

      А индийских журналистов The Times of India удивляет, почему в стране, которая воюет с Россией, столько людей готовы проголосовать за пророссийского кандидата.

      В украинских гонках кое-кто призывает к тесным связям с архиврагом Россией... В прозападной стране с 45 миллионами, которая твердо отвергла свое советское прошлое, значительное количество людей планирует голосовать за (Бойко или других) пророссийских деятелей...,
      – указало издание The Times of India.

      Иностранные журналисты предполагают, что Россия может попытаться вмешаться в украинские выборы. В частности, для того, чтобы испытать методы, которые затем могут использовать в США и других странах.

      вибори 2019
      Как будут проходить выборы президента Украины

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости США Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости СМИ Медиа Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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