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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Розвідка повідомляє про тривожну активність бойовиків напередодні виборів

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      Окупанти розгортають на передовій спостережні пункти з корегувальниками артилерії
      Окупанти розгортають на передовій спостережні пункти з корегувальниками артилерії / Фото з відкритих джерел

      Перед виборами президента України бойовики активізувались – посилюють передові позиції та збільшують чисельність своїх посіпак. Окрім того, окупанти посилюють контроль над збройними підрозділами.

      До деяких підрозділів військовослужбовці завчасно повертаються з відпусток та відряджень, заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію розвідки.

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      Окупанти посилили підготовку артилерійських підрозділів. При цьому вони облаштовують додаткові, зокрема і хибні позиції. У Міноборони зазначають, що бойовики це роблять для того, аби краще замаскувати свої справжні передові позиції та шляхи висування підрозділів артилерії з глибини.

      Водночас на передових позиціях окупантів розгортаються додаткові командно-спостережні пункти з обов’язковим включенням до їх складу корегувальників вогню артилерії,
      – зазначив Гуцуляк.

      Зазначимо, російські спецслужби продовжують втілювати у життя схеми для впливу на вибори Президента України. У Криму окупнати намагатимуться купити та вивезти на материкову Україну документи українського зразка, які посвідчують особу. Їх нібито видали жителям Криму до березня 2014 року. Натомість на Донбасі бойовики планують штучно обмежити кількість громадян, які змогли б приїхати на виборчі дільниці 31 березня.

      про що ще повідомляє розвідка
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      Теги: Президентські вибори 2019 Міністерство оборони України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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