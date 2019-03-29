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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Разведка сообщает о тревожной активности боевиков накануне выборов

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      Оккупанты разворачивают на передовой наблюдательные пункты с корректировщиками артиллерии
      Оккупанты разворачивают на передовой наблюдательные пункты с корректировщиками артиллерии / Фото из открытых источников

      Перед выборами президента Украины боевики активизировались – усиливают передовые позиции и увеличивают численность своих приспешников. Кроме того, оккупанты усиливают контроль над вооруженными подразделениями.

      К некоторым подразделениям военнослужащие заблаговременно возвращаются из отпусков и командировок, заявил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию разведки.

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      Оккупанты усилили подготовку артиллерийских подразделений. При этом они обустраивают дополнительные, в том числе и ложные позиции. В Минобороны отмечают, что боевики это делают для того, чтобы лучше замаскировать свои истинные передовые позиции и пути выдвижения подразделений артиллерии из глубины.

      В то же время на передовых позициях оккупантов разворачиваются дополнительные командно-наблюдательные пункты с обязательным включением в их состав корректировщиков огня артиллерии,
      – отметил Гуцуляк.

      Отметим, российские спецслужбы продолжают воплощать в жизнь схемы для влияния на выборы Президента Украины. В Крыму окупнаты пытаться купить и вывезти на материковую Украину документы украинского образца, удостоверяющие личность. Их якобы выдали жителям Крыма до марта 2014 года. Взамен на Донбассе боевики планируют искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта.

      О ЧЕМ ЕЩЕ СООБЩАЕТ РАЗВЕДКА

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Украина – Россия Міністерство оборони України Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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