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      Боевики стягивают на Донбасс десятки танков и игнорируют обязательства

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      На Донбассе боевики с нарушением линий отвода разместили 84 танка
      На Донбассе боевики с нарушением линий отвода разместили 84 танка / Фото из открытых источников

      Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают игнорировать вооруженные договоренности. Наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют значительное скопление военной техники с нарушением линий отвода.

      В миссии сообщают о как минимум 84 танках, 55 орудиях, 132 бронеавтомобилях и 8 установках реактивной системы залпового огня российско-оккупационных войск, пишет пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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      В частности, на полигоне близ населенного пункта Миусинск беспилотник миссии обнаружил 8 реактивных систем залпового огня, а неподалеку Новоселовки – 2 танка.

      Накануне, 19 марта, на основе данных воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах выявлено 22 танка и 58 единиц боевых бронированных машин на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, а также 20 танков, 23 орудия и 73 боевые бронированные машины на полигоне у Мирного,
      – говорится в сообщении.

      Также наблюдатели благодаря воздушному наблюдению обнаружили 20 единиц буксируемой артиллерии и 7 единиц самоходной артиллерии на полигоне вблизи Бугаевки.

      Кроме того, представители СММ ОБСЕ обнародовали данные о признаках военного присутствия в зоне безопасности в неподконтрольных правительству районах.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие ОБСЕ
      Источник: 24 канал
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