Бойовики стягують на Донбас десятки танків та ігнорують зобов'язання

Проросійські бойовики на окупованому Донбасу продовжують ігнорувати збройні домовленості. Спостерігачі місії ОБСЄ фіксують значне скупчення військової техніки із порушенням ліній відведення.

У місії повідомляють про щонайменше 84 танки, 55 гармат, 132 бронеавтомобілі та 8 установок реактивної системи залпового огню російсько-окупаційних військ, пише прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

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Зокрема, на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ безпілотник місії виявив 8 реактивних систем залпового вогню, а неподалік Новоселівки – 2 танки.

Напередодні, 19 березня, на основі даних повітряного спостереження у непідконтрольних урядові районах виявлено 22 танки та 58 одиниць бойових броньованих машин на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, а також 20 танків, 23 гармати та 73 бойові броньовані машини на полігоні біля Мирного,

– йдеться у повідомленні.

Також спостерігачі завдяки повітряному спостереженню виявили 20 одиниць буксируваної артилерії та 7 одиниць самохідної артилерії на полігоні поблизу Бугаївки.

Окрім того, представники СММ ОБСЄ оприлюднили дані щодо ознак військової присутності в зоні безпеки у непідконтрольних урядові районах.