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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Бойовики стягують на Донбас десятки танків та ігнорують зобов'язання

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      На Донбасі бойовики з порушенням ліній відведення розмістили 84 танки
      На Донбасі бойовики з порушенням ліній відведення розмістили 84 танки / Фото з відкритих джерел

      Проросійські бойовики на окупованому Донбасу продовжують ігнорувати збройні домовленості. Спостерігачі місії ОБСЄ фіксують значне скупчення військової техніки із порушенням ліній відведення.

      У місії повідомляють про щонайменше 84 танки, 55 гармат, 132 бронеавтомобілі та 8 установок реактивної системи залпового огню російсько-окупаційних військ, пише прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

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      Зокрема, на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ безпілотник місії виявив 8 реактивних систем залпового вогню, а неподалік Новоселівки – 2 танки.

      Напередодні, 19 березня, на основі даних повітряного спостереження у непідконтрольних урядові районах виявлено 22 танки та 58 одиниць бойових броньованих машин на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, а також 20 танків, 23 гармати та 73 бойові броньовані машини на полігоні біля Мирного,
      – йдеться у повідомленні.

      Також спостерігачі завдяки повітряному спостереженню виявили 20 одиниць буксируваної артилерії та 7 одиниць самохідної артилерії на полігоні поблизу Бугаївки.

      Окрім того, представники СММ ОБСЄ оприлюднили дані щодо ознак військової присутності в зоні безпеки у непідконтрольних урядові районах.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі ОБСЄ Зброя
      Джерело: 24 канал
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