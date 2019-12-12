Рада продовжила особливий статус Донбасу на рік

Верховна Рада схвалила законопроєкт, яким на рік продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування в окупованих районах Донеччини та Луганщини. У народі він більш відомий як закон про особливий статус Донбасу.

Свої голоси за документ віддали 320 народних депутатів, проти проголосували 20 народних обранців.

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Результати голосування в Раді за продовження закону про особливий статус Донбасу

Відповідний законопроєкт у парламенті реєстрували керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і перший його заступник Олександр Корнієнко.

Згідно з текстом законопроєкту №2569, у законі про особливий статус Донбасу тільки замінили цифри "2019" цифрами "2020". Тобто дію закону продовжили на рік.

Заміна позначки року з 2019 на 2020 дозволить ще на 1 рік – до 31 грудня 2020 року включно продовжити можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО і створить додаткові часові можливості для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в ОРДЛО на основі принципів та норм міжнародного права і статуту ООН,

– зачитав рекомендацію комітету Ради голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Зауважимо, що 9 грудня учасники зустрічі в нормандському форматі домовилися, що закон про особливий статус Донбасу повинен діяти на постійній основі. Окрім того, в українське законодавство необхідно включити формулу Штайнмаєра.

"Нам простіше зараз продовжити цей законопроєкт, і потім внести пізніше формулу Штайнмаєра, бачачи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації", – заявив після нормандського саміту Президент України Володимир Зеленський.

Він додавав, що якщо зараз дочекатися закінчення терміну дії цього закону, то "потім, якщо все буде добре, ми будемо знову новий закон голосувати, – це складніше".

Що передбачає закон про особливий статус Донбасу

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

Що можуть змінити в новому законі

Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра.

Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.

Зеленський запевняв, що новий закон влада розроблятиме разом зі суспільством.



Домовленості учасників нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу