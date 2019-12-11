Питання Криму на нормандській зустрічі: що буде з окупованим півостров

Питання окупованого півострова мимохідь підняв президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції чотирьох лідерів. Але сказав лише кілька слів.

Володимир Зеленський заявив, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна. На такі слова Президента України не відреагував президент РФ Володимир Путін. І не тільки він.

Важливо! Чубаров про нормандську зустріч: Кримські татари залишились поза обміном

"В фінальній пресконференції від лідерів Франції та Німеччини не прозвучало якихось чітких меседжів – по Криму особливо. Ми маємо артикулювати питання Криму постійно, де тільки є можливість. Якщо ми не будемо цього робити, світова спільнота зрозуміє, що ми змирилися з анексією Криму", – пояснив політичний експерт Тарас Семенюк.

Та й обмін полоненими практично не зачепить кримчан. Як пояснив Володимир Зеленський перед вильотом до України, наразі домовленість про обмін стосується лише в'язнів "підвалів Донбасу". І лише потім домовлятимуться про тих бранців, які перебувають у тюрмах Росії та Криму.

Але ми проговорили, що ми будемо про це говорити. І будемо вирішувати, яким чином це робити. Давайте зробимо перший крок. Великий крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому,

– заявив Президент України Володимир Зеленський.

Експерти в один голос говорять, що Крим винесли за дужки нормандського формату і це питання зараз на десятому місці. "Окрім України, це питання не буде порушувати ніхто", – розповіла головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.



Севгіль Мусаєва

Президент Зеленський міг би згадати й про нову резолюції ООН щодо мілітаризації Криму. В якій є заклик до Росії "утриматися від зусиль щодо розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в Криму". А також в ній висловлюється занепокоєння з приводу використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості.

Якщо ж торкатись площини офіційних документів, то лише за Зеленського почали напрацьовувати стратегію деокупації Криму.

Зараз постійне представництво працює над створенням такого стратегічного документа, під який буде прописано в тому числі план дій, екшн план з конкретними строками. Бо питання деокупації лежить в дуже багатьох площинах,

– розповіла заступниця постійного представника Президента в АР Крим Таміла Ташева.

А от Айдер Муждабаєв погоджується з думкою нардепа Потураєва, що для повернення Криму треба організовувати уряд Криму в екзилі.



Айдер Муждабаєв

"Нам потрібно конституційно визнавати кримських татар корінним народом Криму та України. Кримськотатарську автономію перейменовувати в Конституції, змінювати її формат та організовувати "уряд у вигнанні". Це дуже важливий крок на міжнародній арені", – повідомив заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

Що таке "уряд у вигнанні"?Уряд держави, який добровільно чи внаслідок певних обставин працює за межами кордонів своєї країни. Спираючись на певні юридичні документи, які визнаються іншими державами для законної основи його діяльності.

Україна втратила безцінний час і з кожним роком в Криму лишається все менше тих, хто протистоїть окупаційній владі, бо вони бачать, що Україна майже не захищає своїх громадян.

Про що взагалі домовилась "нормандська четвірка" в Парижі