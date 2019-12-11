Вопрос Крыма на нормандской встречи: что будет с оккупированным полуостровом

Вопрос оккупированного полуострова мимоходом поднял президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции четырех лидеров. Но сказал только несколько слов.

Владимир Зеленский заявил, что для каждого украинца и Донбасс, и Крым – это Украина. На такие слова Президента Украины не отреагировал президент РФ Владимир Путин. И не только он.

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"На финальной пресс-конференции от лидеров Франции и Германии не прозвучало каких-то четких месседжей – по Крыму особенно. Мы должны артикулировать вопрос Крыма постоянно, где только есть возможность. Если мы не будем этого делать, мировое сообщество поймет, что мы смирились с аннексией Крыма", – объяснил политический эксперт Тарас Семенюк.

Да и обмен пленными практически не затронет крымчан. Как объяснил Владимир Зеленский перед вылетом в Украину, пока что договоренность об обмене касается только заключенных "подвалов Донбасса". И только потом будут договариваться о тех пленниках, которые находятся в тюрьмах России и Крыма.

Но мы проговорили, что мы будем об этом говорить. И будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг. Большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой,

– заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Эксперты в один голос говорят, что Крым вынесли за скобки нормандского формата и этот вопрос сейчас на десятом месте. "Кроме Украины, этот вопрос никто не будет поднимать", – рассказала главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева.



Севгиль Мусаева

Президент Зеленский мог бы вспомнить и о новой резолюции ООН относительно милитаризации Крыма. В которой есть призыв к России "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму". А также в ней выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Если же касаться плоскости официальных документов, то только при Зеленском начали нарабатывать стратегию деоккупации Крыму.

Сейчас постоянное представительство работает над созданием такого стратегического документа, в котором будет прописано в том числе план действий, экшн план с конкретными сроками. Потому что вопрос деоккупации лежит в очень многих плоскостях,

– рассказала заместитель постоянного представителя Президента в АР Крым Тамила Ташева.

А вот Айдер Муждабаев согласен с мнением нардепа Потураева, что для возвращения Крыма надо организовывать правительство Крыма в изгнании.



Айдер Муждабаев

"Нам нужно конституционно признавать крымских татар коренным народом Крыма и Украины. Крымскотатарскую автономию переименовывать в Конституции, менять ее формат и организовывать "правительство в изгнании". Это очень важный шаг на международной арене", – сообщил заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Что такое "правительство в изгнании"?

Правительство государства, которое добровольно или в результате определенных обстоятельств работает за пределами границ своей страны. Опираясь на определенные юридические документы, которые признаются другими государствами для законной основы его деятельности.

Украина потеряла бесценное время и с каждым годом в Крыму остается все меньше тех, кто противостоит оккупационной власти, потому что они видят, что Украина почти не защищает своих граждан.

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