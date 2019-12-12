Рада продлила особый статус Донбасса на год

Верховная Рада одобрила законопроект, которым на год продлила действие особого порядка местного самоуправления в оккупированных районах Донетчины и Луганщины. В народе он более известен как закон об особом статусе Донбасса.

Свои голоса за документ отдали 320 народных депутатов, против проголосовали 20 народных избранников.

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Результаты голосования в Раде за продление закона об особом статусе Донбасса

Соответствующий законопроект в парламенте регистрировали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый его заместитель Александр Корниенко.

Согласно тексту законопроекта №2569, в законе об особом статусе Донбасса только заменили цифры "2019" цифрами "2020". То есть действие закона продлили на год.

Замена отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на 1 год – до 31 декабря 2020 года включительно – продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и создаст дополнительные временные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН,

– зачитал рекомендацию комитета Рады глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Заметим, что 9 декабря участники встречи в нормандском формате договорились, что закон об особом статусе Донбасса должен действовать на постоянной основе. Кроме того, в украинское законодательство необходимо включить формулу Штайнмайера.

"Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и затем внести позже формулу Штайнмайера, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации", – заявил после нормандского саммита Президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавлял, что если сейчас дождаться окончания срока действия этого закона, то "потом, если все будет хорошо, мы будем снова за новый закон голосовать, – это сложнее".

Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Что могут изменить в новом законе

Зеленский анонсировал, что закон о временном статусе Донбасса должен стать постоянным, а также содержать положения формулы Штайнмайера.

Будет предусматривать вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.

Зеленский уверял, что новый закон власть будет разрабатывать вместе с обществом.



Договоренности участников нормандского саммита / Инфографика 24 канала