Минские договоренности не содержат упоминаний об автономии Донбасса, – Сайдик

В минских соглашениях нет – сколько бы об этом ни говорили в РФ – пункта, который предусматривал бы предоставление Донбассу автономии. Зато договоренности содержат положения об особом статусе ОРДЛО на основе децентрализации в Украине.

Об этом заявил бывший специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе в период 2015 – 2019 годов Мартин Сайдик, пишет Die Presse .

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По словам австрийского дипломата, требование автономии Донбасса, которое озвучивает российская сторона, появилось позже – после заключения минских соглашений.

Требование автономии – понятие, которое бесполезно искать в тексте минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять,

– сказал Сайдик.

И добавил, что Украина, по его мнению, готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации. Но только после того, как будет четко определена "политика безопасности". И после того, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

При этом Сайдик отметил, что пока россияне и оккупационные администрации "не хотят говорить об этом "Дне X".

Какова позиция РФ и Украины по поводу особенного статуса ОРДЛО? Путин неоднократно говорил, что закон об особом статусе Донбасса является "ключом минских соглашений", более того – его надо закрепить в Конституции Украины. Однако украинский МИД считает, что такой сценарий невозможен.

Напомним, в декабре действие закона об особом статусе Донбасса продлили до конца 2020 года.



Оккупированные Россией территории украинского Донбасса / Инфографика 24 канала