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      Минские договоренности не содержат упоминаний об автономии Донбасса, – Сайдик

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      Мартин Сайдик представлял ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе с 2015 по 2019 / ТАСС

      В минских соглашениях нет – сколько бы об этом ни говорили в РФ – пункта, который предусматривал бы предоставление Донбассу автономии. Зато договоренности содержат положения об особом статусе ОРДЛО на основе децентрализации в Украине.

      Об этом заявил бывший специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе в период 2015 – 2019 годов Мартин Сайдик, пишет Die Presse

      Заметим, что Россия ежегодно финансирует боевиков "ЛНР" на сумму 30 миллиардов рублей: как работает схема

      По словам австрийского дипломата, требование автономии Донбасса, которое озвучивает российская сторона, появилось позже – после заключения минских соглашений. 

      Требование автономии – понятие, которое бесполезно искать в тексте минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять,
      – сказал Сайдик. 

      И добавил, что Украина, по его мнению, готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации. Но только после того, как будет четко определена "политика безопасности". И после того, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей. 

      • При этом Сайдик отметил, что пока россияне и оккупационные администрации "не хотят говорить об этом "Дне X".

      Какова позиция РФ и Украины по поводу особенного статуса ОРДЛО? Путин неоднократно говорил, что закон об особом статусе Донбасса является "ключом минских соглашений", более того – его надо закрепить в Конституции Украины. Однако украинский МИД считает, что такой сценарий невозможен. 

      Напомним, в декабре действие закона об особом статусе Донбасса продлили до конца 2020 года 

      оккупированные
      Оккупированные Россией территории украинского Донбасса / Инфографика 24 канала

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      У человеческих эмбрионов обнаружили признаки старения
      19 января
      174
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Оккупированные территории Украина – Россия Новости России Война на Донбассе
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