Потери на Донбассе: погиб украинский военнослужащий
В течение суток 19 января пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе – с запрещенного вооружения. Погиб один украинский военнослужащий.
Враг стрелял из артиллерийских систем, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.
Обратите внимание: Минские договоренности не содержат упоминаний об автономии Донбасса, – Сайдик
Где стреляли боевики:
- вблизи Песков
- Орехово
- Новоалександровки
- Новотошковского
Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб,
– сообщают в штабе.
С начала суток 20 января российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала