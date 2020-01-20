Потери на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

В течение суток 19 января пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе – с запрещенного вооружения. Погиб один украинский военнослужащий.

Враг стрелял из артиллерийских систем, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе. Обратите внимание: Минские договоренности не содержат упоминаний об автономии Донбасса, – Сайдик Где стреляли боевики: вблизи Песков

Орехово

Новоалександровки

Новотошковского Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб,

– сообщают в штабе. С начала суток 20 января российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского.

Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала