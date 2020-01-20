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      Потери на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

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      На Донбассе погиб украинский военнослужащий / Минобороны

      В течение суток 19 января пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе – с запрещенного вооружения. Погиб один украинский военнослужащий.

      Враг стрелял из артиллерийских систем, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

      Обратите внимание: Минские договоренности не содержат упоминаний об автономии Донбасса, – Сайдик

      Где стреляли боевики:

      • вблизи Песков
      • Орехово
      • Новоалександровки
      • Новотошковского

      Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб,
      – сообщают в штабе.

      С начала суток 20 января российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Майского и Луганского.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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