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      Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: погиб украинский военный

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      20 января пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

      Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

      К теме: На Донбассе погиб воин, который 22 года служил в украинской армии

      Пять обстрелов по позициям ВСУ открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • недалеко от населенного пункта Павлополь – из ручного противотанкового гранатомета;
      • рядом с Марьинкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе населенного пункта Опытное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Новотроицкого – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

      Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • рядом с Луганским – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • три раза недалеко от населенного пункта Орехово – из 120-миллиметровых минометов противник выпустил 17 мин и из гранатометов различных систем.

      Отметим, что только за последние шесть дней это уже четвертая боевая потеря бригады в российско-украинской войне на Донбассе. В целом в 2020 году отошли в вечность уже девять защитников Украины.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      Сергей Дычек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

      Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

      Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

      Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

      Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

      Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

      Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;

      Александр Слободанюк – 48-летний младший сержант 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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