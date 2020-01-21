Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: погиб украинский военный
20 января пророссийские боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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Пять обстрелов по позициям ВСУ открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- недалеко от населенного пункта Павлополь – из ручного противотанкового гранатомета;
- рядом с Марьинкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Опытное – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Новотроицкого – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Пять вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- вблизи Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Луганским – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- три раза недалеко от населенного пункта Орехово – из 120-миллиметровых минометов противник выпустил 17 мин и из гранатометов различных систем.
Отметим, что только за последние шесть дней это уже четвертая боевая потеря бригады в российско-украинской войне на Донбассе. В целом в 2020 году отошли в вечность уже девять защитников Украины.
Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список
Сергей Дычек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-ой ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;
Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-ой ОМБр Черных Запорожцев;
Александр Слободанюк – 48-летний младший сержант 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала