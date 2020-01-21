Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: загинув український військовий
20 січня проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
До теми: На Донбасі загинув воїн, який 22 роки служив в українському війську
П'ять обстрілів по позиціям ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;
- поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-міліметрових мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.
Відзначимо, що лише за останні шість діб це вже четверта бойова втрата бригади у російсько-українській війні на Донбасі. Загалом у 2020 році відійшли у вічність вже дев'ять захисників України.
Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список
Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;
Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;
Олександр Слободанюк – 48-річний молодший сержант 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу