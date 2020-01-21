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      Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: загинув український військовий

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      20 січня проросійські бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

      Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

      До теми: На Донбасі загинув воїн, який 22 роки служив в українському війську

      П'ять обстрілів по позиціям ЗСУ відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • неподалік населеного пункту Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету;
      • поруч з Мар'їнкою – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • в районі населеного пункту Опитне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • неподалік – Новотроїцького – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

      П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      • поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч з Луганським – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • три рази неподалік населеного пункту Оріхове – зі 120-міліметрових мінометів противник випустив 17 мін та гранатометів різних систем.

      Відзначимо, що лише за останні шість діб це вже четверта бойова втрата бригади у російсько-українській війні на Донбасі. Загалом у 2020 році відійшли у вічність вже дев'ять захисників України.

      Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

      Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

      Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

      Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

      Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

      Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

      Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

      Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

      Олександр Слободанюк – 48-річний молодший сержант 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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