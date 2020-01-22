Які причини загострення на Донбасі: версія експерта

До військового загострення на Донбасі призвів комплекс причин. Україна почала озвучувати своє бачення розвитку ситуації на Донбасі, чим викликала незадоволення Росії.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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По-перше, зауважує експерт, це реакція Росії на пропозицію України щодо додаткових умов для проведення виборів в ОРДЛО. Київ наполягає: спочатку відновлення контролю над кордоном, а потім вибори в ОРДЛО. В Росії категорично проти такого сценарію. По-друге, інтенсивність обстрілів збільшилася одразу після заяв Кремля, зокрема Лаврова, що Україна начебто не виконує політичну частину мінських угод.

Ескалація військового напруження – стала практика Росії – носить показовий характер. Кремль демонструє, що окупаційні адміністрації можуть у будь-який момент йти на ескалацію військового напруження. Причому, використовуючи заборонену мінськими домовленостями зброю,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

По-третє, зазначає фахівець, узгодження нових пунктів розведення військ. У Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи – прозвучала пропозиція щодо додаткових місць розведення військ. Окупаційна адміністрація "ЛНР", за словами Снєгирьова, продавлює неприйнятні для України пункти Щастя і Веселогорівка.

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"Україна наполягає на відкритті КПВВ у районі Золотого. А Росія на танконебезпечних для нас напрямках. Тому показово військове загострення йде саме на Луганському напрямку – біля пунктів Оріхово, Новотошківське. І біля Золоте-4 – пілотного району для розведення військ. Там бойовики знову проводять мінування. Мовиться більше, ніж про 500 мін. Це порушення умов розведення", – наголошує Снєгирьов.

Експерт підкреслює: Києву треба просувати свою дорожню карту, що наші представники і продемонстрували на переговорах у Мінську.

Ми повинні чітко усвідомлювати, що війна завершиться тоді, коли будуть виконані умови України. Інакше конфлікт матиме затяжний характер. Відповідь ЗСУ на обстріли бойовиків має бути жорстка і адекватна. Треба грати на випередження,

– переконаний експерт.

Що відбувається на фронті? Протягом кількох днів збройні проросійські формування Російської Федерації неодноразово порушили режим припинення вогню. Унаслідок чого загинули українські військові і є поранені. Зокрема, 20 січня один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями 120-міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що буде реакція на такі обстріли української сторони – Київ намагатиметься терміново зв’язатися з партнерами нормандського формату.

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Олександр Слободанюк – 48-річний молодший сержант 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу